          БАН подготвя национална програма за 150 години от Априлското въстание

          Българска академия на науките е сформирала академичен организационен комитет по повод 150-годишнината от Априлското въстание

          30 януари 2026 | 16:31 191
          Снимка: БГНЕС
          Българска академия на науките е сформирала академичен организационен комитет по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Целта е годишнината да бъде отбелязана подобаващо на национално ниво, като се акцентира върху значението на събитието за българската история, свободата и държавността, съобщават от академията.

          В рамките на инициативата ще бъдат реализирани поредица от научни, образователни и културни събития в градове, пряко свързани с въстанието, допълват от БАН.

          Научни конференции и Априлското въстание

          Честванията ще започнат с международна научна конференция на тема „Априлското въстание 1876 г. – път към свобода, парламентаризъм и държавност“, организирана от Института за исторически изследвания на БАН съвместно с местната власт. Паралелно ще се проведе и национална академична конференция, като двата форума са насрочени за 14–16 април 2026 г. в Панагюрище.

          Учени от различни институти на БАН ще участват и в още тематични конференции, сред които „Въстанието през 1876 г. в Първи революционен окръг“, която ще се състои на 22–23 май 2026 г. в Априлци, както и „Априлското въстание – места на памет“, планирана за 7–8 май 2026 г. в Клисура.

          Прожекции и изложби

          Като част от програмата се подготвя и изложба, която ще бъде представена както в столицата, така и в Регионалните академични центрове в страната. Предвиден е и цикъл от лекции „Непознатите героини“, посветен на ролята на жените в Априлското въстание, съчетан с прожекция на документален филм и публична дискусия.

          Отделно Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН работи по инициатива за създаване на изложба с възстановки на образите на жертвите на въстанието, която ще допълни възпоменателните прояви, посветени на 150 години от Априлското въстание.

