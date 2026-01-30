Бащата на Кирил Петков: Днес отива на скенер на мозъка, за да се види дали е употребявал наркотици

Бащата на бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков – Петко Петков, съобщи във Facebook, че съдът е разпоредил допълнителни медицински изследвания на сина му, включително скенер на мозъка във Варна.
Петко Петков изразява недоумение от решението изследването да бъде извършено извън София и посочва мотивите, които според него стоят зад това.
