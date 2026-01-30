НА ЖИВО
          Бащата на Кирил Петков: Днес отива на скенер на мозъка, за да се види дали е употребявал наркотици

          30 януари 2026
          Бащата на бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков – Петко Петков, съобщи във Facebook, че съдът е разпоредил допълнителни медицински изследвания на сина му, включително скенер на мозъка във Варна.

          „Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици“, написа Петко Петков.

          „Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал“, допълва той.

          Петко Петков изразява недоумение от решението изследването да бъде извършено извън София и посочва мотивите, които според него стоят зад това.

          „Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София“, пише още бащата на Кирил Петков.

          
          

