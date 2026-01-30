Бащата на Кирил Петков: Днес отива на скенер на мозъка, за да се види дали е употребявал наркотици

Бащата на бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков – Петко Петков, съобщи във Facebook, че съдът е разпоредил допълнителни медицински изследвания на сина му, включително скенер на мозъка във Варна.

„Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици“, написа Петко Петков. - Реклама -

„Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал“, допълва той.

Петко Петков изразява недоумение от решението изследването да бъде извършено извън София и посочва мотивите, които според него стоят зад това.