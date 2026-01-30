Липсата на окончателно споразумение за продажбата на активите на „Лукойл“ би представлявало сериозен риск за страната. Това мнение изрази бившият енергиен министър и настоящ председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев в ефира на bTV.

Експертът коментира ключови теми за българската икономика, включително бъдещето на рафинерията в Бургас и предизвикателствата пред бизнеса във връзка с валутния преход.

Според Радев намирането на стабилен международен инвеститор е от съществено значение за енергийната сигурност. Той посочи конкретни примери за подходящ профил на купувач.

„Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на „Лукойл“. Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е „Карлайл“, е едно добро решение“, заяви председателят на АИКБ.

Той изрази увереност, че инвестиционната компания „Карлайл“ със сигурност е провела разговори относно придобиването на рафинерията. Радев обаче допълни, че процесът е динамичен и според него преговорите продължават и с други заинтересовани страни за покупката на петролния гигант.

По отношение на финансовата политика и въвеждането на единната европейска валута, бившият енергиен министър бе категоричен, че няма да има удължаване на срока за прехода лева-евро. Той обърна внимание на административната тежест, която този процес е наложил върху малкия бизнес.

„За малките търговци това беше леко затормозяващ процес. Някои дори написаха на магазините си, че ще работят чак февруари, за да избегнат процеса“, сподели наблюденията си Радев.

В рамките на икономическия си анализ, председателят на АИКБ отбеляза и положителна тенденция на пазара на труда, като подчерта, че частният бизнес не е преставал да увеличава работните заплати в сектора.