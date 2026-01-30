НА ЖИВО
          БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват

          Снимки на банкноти от 20 евро, върху които е изписан цитат от популярна песен на Веселин Маринов, бързо обиколиха социалните мрежи.

          30 януари 2026 | 16:06
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          След поредица от акции в социалните мрежи, призоваващи към изписване на различни послания върху евробанкноти, финансовите институции излязоха с категорична позиция относно валидността на тези купюри. Българската народна банка (БНБ) предупреди, че умишлено повредените банкноти ще бъдат изземвани, а не заменяни, докато Европейската централна банка (ЕЦБ) внесе яснота кои точно случаи подлежат на санкция.

          В първите часове след приемането на България в еврозоната стартира така наречената операция „Веселин Маринов“. Снимки на банкноти от 20 евро, върху които е изписан цитат от популярна песен на изпълнителя, бързо обиколиха социалните мрежи. Според правилата обаче, подобна банкнота се счита за умишлено повредена и не подлежи на замяна от централната банка.

          Търговците в страната вече са преминали инструктаж как да реагира в подобни ситуации. Марияна Шишкова, която работи в търговската мрежа, споделя своя опит и инструкциите, които следва при работа с новата валута.

          „По принцип не бих я приела, просто отказвам на клиент“, заявява Шишкова и уточнява подробностите около правилата:

          Не, само за евро. За еврото имаме предупреждение даже надраскана или е скъсано отстрани връхчето на банкнотата, също не я взимаме. Или е залепена с тиксо.“

          Позицията на БНБ остава непроменена спрямо опитите за протест или шеги чрез валутата. Търговците и клиентите са посъветвани да не приемат банкноти с видими умишлени повреди, тъй като те няма да бъдат компенсирани. Това важи особено за случаите, в които върху парите са изписани лозунги или послания.

          От Европейската централна банка обаче правят важно уточнение, за да се избегне паника при най-малките замърсявания. От Франкфурт посочват, че евробанкнотите запазват статута си на законно платежно средство, дори ако имат малки, ненатрапчиви надписи. Незначителни маркировки, като случайно изписани цифри или букви, не правят парите невалидни, стига защитните елементи да са напълно разпознаваеми и целостта на банкнотата да е запазена.

          Ключовият критерий за разграничаване е съдържанието и мащабът на надписа. Купюри с малки драсканици, които не съдържат език на омразата или обиди, обикновено не се класифицират като умишлено повредени. Обратно – банкноти, носещи дискриминационни, обидни послания или такива с политическа агитация, се изтеглят незабавно от обращение.

          ЕЦБ напомня, че според решение от 2013 г., всяка национална централна банка има правото да прецени сама дали да откаже замяна в конкретни случаи на съмнение за умишлена повреда. Към момента системата в България не отчита масов прилив на негодни пари.

          Главният касиер на БНБ Стефан Цветков коментира ситуацията на 27 януари 2026 г.:

          „В касите на БНБ към момента такива умишлено повредени банкноти, за които говорихме предходни наши срещи с вас, няма.“

          Нагласите на обществото също показват предпазливост – проверките сочат, че гражданите по-скоро биха отказали да приемат надраскани пари, за да избегнат проблеми при следващо плащане.

          От ЕЦБ допълват, че случайно нацапани с мастило банкноти, които не са обект на умишлена повреда, подлежат на замяна по установения ред.

