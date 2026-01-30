Липсата на политическа памет и системното неспазване на предизборните ангажименти са в основата на дълбоката криза на доверие в България. Това заяви общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев в разговор с водещия Николай Колев. Според Бонев, цикълът на политическа нестабилност и честите избори се подхранват от разочарованието на избирателите, които непрекъснато търсят нов „спасител“, след като старите фаворити са ги предали.

Синдромът на „новия месия“

Коментирайки актуалната политическа обстановка и евентуалните ходове на президента Румен Радев на политическия терен, Бонев изрази опасения относно мотивацията на избирателите. Той подчерта, че персонификацията на надеждата в един човек, без ясна представа за екипа и програмата, крие рискове.

„Вижте, за мен би било проблем, ако хората гласуват за него само защото го възприемат като новия месия и спасител, което може би малко иронично идва от човек, представител на партия, която се казва „Спаси София““, сподели Бонев.

Механизмът на разочарованието

Основната причина за този порочен кръг, според лидера на „Спаси София“, е драстичното разминаване между думи и дела. Избирателите стават свидетели на пълна промяна в курса на партиите буквално месеци след вота, което ерозира доверието в парламентарната демокрация.

„Много малко са онези, които изпълняват предизборните си обещания. Много малко са онези, които казват: „Ето, аз за какво ще се боря“ и наистина се борят“, коментира Бонев и даде конкретни примери за поведението на политическите сили: „Всъщност виждаме как се коментира: „Няма да правим коалиция с този.“ Три месеца по-късно правят коалиция. „Ще вървим в тази посока.“ Два месеца по-късно посоката е точно обратната.“

Търсене на „чистото лице“

Този модел на поведение създава среда, в която обществото постоянно е в търсене на следващата алтернатива, която все още не е компрометирана. Според Бонев именно лъжите на политическия елит създават условията за появата на популистки вълни.

„Ето това всъщност, то тези непрекъснати лъжи, които а текущите партии масово непрекъснато изричат, водят до пълно разочарование и желанието непрекъснато да се търси някой нов, който още не ни е излъгал до момент, в който ни излъже. И тогава отиваме на следващия. И това е много неприятно“, обобщи ситуацията общинският съветник.

Нужда от хоризонт и стабилност

Въпреки критиките към „месианските“ нагласи, Бонев отчете, че евентуално разбъркване на системата може да има и положителен ефект, ако доведе до по-голяма стабилност. Той подчерта, че България има „сериозна нужда от някакъв хоризонт, да можем да планираме инфраструктура, реформи, а къде отиваме, не просто за следващите три месеца, а за следващите четири години“.

Относно плановете на собствената си формация „Спаси София“ за участие в национални избори, Бонев заяви, че за разлика от други, те не бързат да се включат в надпреварата, докато не са напълно готови да изпълнят заявките си. „Ние маниакално вярваме, че единственият начин да си успешен, ако изпълняваш предизборните си обещания, за да не разочароваш хората и да не ги лъжеш“, завърши той.