Влизането на Румен Радев в активната партийна политика е ход, който може да изиграе ролята на катализатор за промяна в блокираната политическа система на България. Тази теза изрази общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев в коментар за актуалната политическа обстановка. Според него, появата на новия политически субект е била очаквана отдавна, а ефектът от нея може да се окаже оздравителен за фрагментирания парламент.

- Реклама -

Бонев подчерта, че този ход не е изненада за никого, а дори може да се разглежда като закъснял. Основният позитив, който той съзира в новата ситуация, е възможността да се прекрати цикълът на политическа нестабилност, белязан от невъзможността за съставяне на редовно правителство в парламенти с твърде много малки формации.

„Виждам едно положително нещо и то е, че ще се разбърка системата, защото твърде много избори, твърде много време виждаме нестабилни правителства, ако въобще се формират такива. Много партии, много едни и същи партии влизат в парламент с осем-девет партии, което прави почти невъзможно създаването на стабилно правителство“, коментира Бонев.

Нужда от дългосрочен хоризонт

Основният проблем пред страната, според градския активист, е липсата на възможност за дългосрочно планиране. Политическата криза пречи на реализирането на мащабни инфраструктурни проекти и реформи, които изискват време и стабилност.

„Истината е, че България има наистина сериозна нужда от някакъв хоризонт, да можем да планираме инфраструктура, реформи, а къде отиваме, не просто за следващите три месеца, а за следващите четири години“, посочи Бонев и допълни, че най-добрият вариант е управление с пълен мандат.

Въпреки че оценява раздвижването на пластовете като положително, той остава предпазлив относно бъдещото управление, като отбеляза, че тепърва предстои да се види как Радев би се справил с изпълнителната власт и кои ще бъдат хората в неговия екип.

Синдромът на „новия спасител“

Борис Бонев отправи и сериозно предупреждение към избирателите относно нагласите да се търси поредната силна фигура, която да реши магически всички проблеми. Той изрази опасения, че високата подкрепа може да се базира не на политики, а на образа на „месия“.

„За мен би било проблем, ако хората гласуват за него само защото го възприемат като новия месия и спасител, което може би малко иронично идва от човек, представител на партия, която се казва ‘Спаси София’“, сподели той.

Според анализа му, причината българите непрекъснато да се насочват към нови политически проекти се корени в дълбокото разочарование от системните партии и неизпълнените предизборни обещания. Бонев даде пример с партии, които заявяват, че няма да влизат в коалиции, а месеци по-късно правят точно обратното, или рязко сменят посоката на политиките си.

„Тези непрекъснати лъжи, които текущите партии масово непрекъснато изричат, водят до пълно разочарование и желанието непрекъснато да се търси някой нов, който още не ни е излъгал до момент, в който ни излъже. И тогава отиваме на следващия. И това е много неприятно“, заключи общинският съветник.