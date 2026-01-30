Борис Бонев: Води се целенасочена кампания за унищожаване на Втора градска болница

„Води се целенасочена кампания за унищожаване на Втора градска болница. Само преди няколко месеца представители на ГЕРБ и на целия общински съвет бяхме в болницата и пред персонала ясно се каза, че лечебното заведение няма да се закрива.“

Това каза председателят на „Спаси София“ Борис Бонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Бонев обясни, че ГЕРБ работят в обратна посока и даде пример, от който това ставало ясно. По думите му, неочаквано всички лекари от отделението по гастроентерология се били преместили в Пета градска болница, с което най-печелившото звено се закрило.

„Оказва се, че има общински съветници от ГЕРБ, които предварително са знаели за намеренията на лекарите. Те твърдят, че просто са били информирани, но пък по никакъв начин не са сигнализирали на СОС за тези предстоящи действия“, каза още гостът.

Общинският съветник от СОС разказа, че преди година е било взето решение Четвърта градска болница, която е била в лошо състояние, да се влее във Втора градска, но това така и не се случило, след което състоянието на Втора градска се влошило и сега тя е пред закриване.