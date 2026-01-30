Борис Бонев: Води се целенасочена кампания за унищожаване на Втора градска болница

Това каза председателят на „Спаси София“ Борис Бонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Бонев обясни, че ГЕРБ работят в обратна посока и даде пример, от който това ставало ясно. По думите му, неочаквано всички лекари от отделението по гастроентерология се били преместили в Пета градска болница, с което най-печелившото звено се закрило.
Общинският съветник от СОС разказа, че преди година е било взето решение Четвърта градска болница, която е била в лошо състояние, да се влее във Втора градска, но това така и не се случило, след което състоянието на Втора градска се влошило и сега тя е пред закриване.
Това каза председателят на „Спаси София“ Борис Бонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Бонев обясни, че ГЕРБ работят в обратна посока и даде пример, от който това ставало ясно. По думите му, неочаквано всички лекари от отделението по гастроентерология се били преместили в Пета градска болница, с което най-печелившото звено се закрило.
Общинският съветник от СОС разказа, че преди година е било взето решение Четвърта градска болница, която е била в лошо състояние, да се влее във Втора градска, но това така и не се случило, след което състоянието на Втора градска се влошило и сега тя е пред закриване.