НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Борисов заминава за Загреб, бистри европейската архитектура на форум на ЕНП

          30 януари 2026 | 09:40 420
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Форумът ще се проведе на 30 и 31 януари 2026 г. в Загреб (Хърватия) в навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз, съобщиха от ГЕРБ.

          - Реклама -

          Срещата събира на едно място лидерите на партиите от най-голямото политическо семейство в Европа в момент на нарастващи геополитически предизвикателства, задълбочаваща се демографска криза и необходимост от ясно политическо лидерство и дългосрочна визия за развитието на Съюза.

          Борисов избухна в интервю пред Карбовски: Омръзна ми да слушам глупости за злато и чекмеджета Борисов избухна в интервю пред Карбовски: Омръзна ми да слушам глупости за злато и чекмеджета

          В центъра на дискусиите ще бъдат бъдещата архитектура на Европейския съюз, стратегическите приоритети на ЕНП и работната програма на ЕНП за 2026 г.

          В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери. В центъра на разговорите ще бъдат сигурността и стабилността на Европа, ролята на Европейския съюз в динамичната международна среда, икономическата устойчивост, миграцията и демографските политики, както и съгласуването на общи европейски приоритети.

          Участието на Бойко Борисов в Срещата на върха на ЕНП в Загреб подчертава активната роля на ГЕРБ в европейския политически диалог и ангажимента към отстояването на стабилни, прагматични и дългосрочни решения за бъдещето на Европейския съюз.

          Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Форумът ще се проведе на 30 и 31 януари 2026 г. в Загреб (Хърватия) в навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз, съобщиха от ГЕРБ.

          - Реклама -

          Срещата събира на едно място лидерите на партиите от най-голямото политическо семейство в Европа в момент на нарастващи геополитически предизвикателства, задълбочаваща се демографска криза и необходимост от ясно политическо лидерство и дългосрочна визия за развитието на Съюза.

          Борисов избухна в интервю пред Карбовски: Омръзна ми да слушам глупости за злато и чекмеджета Борисов избухна в интервю пред Карбовски: Омръзна ми да слушам глупости за злато и чекмеджета

          В центъра на дискусиите ще бъдат бъдещата архитектура на Европейския съюз, стратегическите приоритети на ЕНП и работната програма на ЕНП за 2026 г.

          В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери. В центъра на разговорите ще бъдат сигурността и стабилността на Европа, ролята на Европейския съюз в динамичната международна среда, икономическата устойчивост, миграцията и демографските политики, както и съгласуването на общи европейски приоритети.

          Участието на Бойко Борисов в Срещата на върха на ЕНП в Загреб подчертава активната роля на ГЕРБ в европейския политически диалог и ангажимента към отстояването на стабилни, прагматични и дългосрочни решения за бъдещето на Европейския съюз.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко

          Росица Николаева -
          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви край село Изворче. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря....
          Общество

          Сръбските превозвачи отново затвориха всички пунктове с България за тежкотоварни камиони

          Никола Павлов -
          Шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към държавите от Шенген, съобщават сръбските гранични власти. В резултат на...
          Здраве

          Има четири вида грипни вируси: Лечението на тип А и В е едно и също

          Росица Николаева -
          Съществуват четири типа грипни вируси (A, B, C и D). Но двата типа, които най-често причиняват заболяване при хората, са А и В. В...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions