Божанов: Нашата коалиция има дълг към протеста и избирателите, не може да работи с ултиматуми

Божидар Божанов коментира пред журналисти в парламента изключването на депутати от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори.

„Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Ние трябва да им представим максимално силна програма, максимално силни листи, които да отговорят на очакванията, които те ни поставиха през декември. Затова коалицията трябва да работи правилно, да работи добре, но това не може да стане с ултиматуми“, обясни той.

България е единствената в Европа, която има нотариалната заверка при прехвърляне на МПС в размер на стотици милиони годишно. Това е измислена административна тежест. Това каза в парламента пред журналисти Йордан Иванов от ПП-ДБ.

„Вчера нотариусите разпространиха едно съобщение, с което излъгаха всички български граждани, че ако отпадне нотариалната заверка при прехвърляне на МПС, това ще доведе до кражби“, посочи той.

Иванов посочи, че ще бъдат още по-настоятелни за тези поправки и между първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно.

„Ако до вчера имах колебания по една ключова реформа – трябва ли да отпаднат привилегиите за нотариусите, трябва ли да отпаднат квотите за нотариусите, когато има 15 000 адвокати в България, а само 1000 нотариуса. Колебаехме се дали трябва това да се случи, но вече съм убеден, че тази реформа е наложителна и започваме да изготвяме такъв законопроект, който да либерализира сектора и нотариусите да се състезават конкурентно, както го правят адвокатите“, обясни Иванов.

По думите на Божидар Божанов към момента нотариусите вършат част от работата, която държавата би трябвало сама да си върши като събиране на местни данъци.

Когато този процес бъде дигитализиран, когато регистърът на МВР бъде надграден и всичко това може да се случва електронно и гражданите могат да правят прехвърляне на автомобили изцяло по електронен път, тогава държавата сама ще може да върши тези работи и този процес ще бъде изцяло облекчен и освободен от допълнителни такси и най-накрая България ще се нареди до останалите европейски държави, където това се случва без излишна бюрокрация.