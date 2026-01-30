Европейската комисия (ЕК) предприе днес мащабни действия срещу България, обявявайки движение по общо осем наказателни процедури. Критиките на Брюксел обхващат широк спектър от сектори, включително енергетиката, финансовите услуги, обмена на данни и регулациите за криптовалутите. Страната ни не е успяла да въведе навреме ключови европейски директиви, като забавянията варират от месеци до близо година.

Сериозно изоставане при правилата за метана

Един от най-сериозните казуси засяга екологичните норми. ЕК изпрати мотивирано становище до България и Австрия заради нарушение на европейските правила за метана. Двете държави все още не са посочили компетентен орган, който да следи за прилагането на регламента, касаещ емисиите в секторите на суровия петрол, природния газ и въглищата. Срокът за уведомяване на Комисията изтече още на 5 февруари 2025 г. Ако в рамките на два месеца страната ни не отстрани нарушението, случаят може да бъде отнесен директно към Съда на Европейския съюз.

Казусът с Енергийната харта

Напрежение има и по линия на Договора за Енергийната харта. Въпреки че ЕС и ЕВРАТОМ се оттеглиха от договора на 28 юни миналата година, България остава страна по него заедно с още 15 държави членки. Брюксел настоява за незабавно оттегляне, тъй като търговските и инвестиционните отношения в енергийния сектор са изключителна компетентност на Съюза. Липсата на действия от страна на София води до продължаване на наказателната процедура.

Защита на потребителите и финансови услуги

България е сред държавите, които не са въвели навреме новите изисквания за защита на потребителите при финансови услуги от разстояние. Промените, които трябваше да са факт до 19 декември 2025 г., включват задължителен „бутон за отказ“, позволяващ лесно прекратяване на договори онлайн. Едновременно с това стартира процедура и заради невъведени правила за потребителските кредити, където крайният срок беше 20 ноември 2025 г.

Данъчна прозрачност и криптоактиви

Сериозни пропуски са констатирани и в данъчното законодателство. ЕК започва наказателна процедура, защото страната ни не е отразила промените, касаещи административното сътрудничество при данъчното облагане на криптоактиви. Целта на новите правила е да се повиши прозрачността и да се пресече укриването на доходи от инвестиции. Отделна процедура е стартирана и за по-общите правила за административно сътрудничество в данъчната сфера.

Проблеми с бюджетната рамка и сигурността

Брюксел обръща внимание и на фискалната дисциплина. Срещу България е открита процедура за непълно въвеждане на изискванията за бюджетните рамки, които трябваше да бъдат приети до 31 декември 2025 г. Пропуските засягат прозрачността, статистиката и отчитането на макрофискалните последици от климатичните промени.

В сферата на сигурността, страната ни е закъсняла с въвеждането на правилата за защита на личните данни при обмен на информация за терористични престъпления – задължение, което трябваше да бъде изпълнено до 1 ноември 2025 г. За всички новостартирали процедури България разполага със срок от два месеца, за да отговори на официалните уведомителни писма на Комисията и да избегне следващи фази на наказателния процес.