      петък, 30.01.26
          БСП настоява за пълна забрана на никотиновите паучове и снус: „Новите наркотици“ за децата

          Пакетче "снус" като никотиново съдържание се равнява на 10 кутии цигари

          30 януари 2026 | 11:39 00
          Депутатът от парламентарната група на БСП Габриел Вълков демонстрира в пленарната зала опасностите, които крият модерните сред младежите никотинови продукти. Народният представител показа никотинови паучове, известни още като „снус“ или никотинови пакетчета, и обяви законодателна инициатива за пълната им забрана.

          Според социалистите тези изделия са се превърнали в „новите наркотици“ за младото поколение, тъй като са свободно достъпни в магазините за алкохол и цигари. От левицата са категорични, че ограничителните мерки са наложителни и изразиха надежда законопроектът да бъде приет окончателно до края на работата на 51-ото Народно събрание.

          Основен аргумент за исканата забрана е липсата на контрол и масовата употреба от непълнолетни. От БСП алармираха, че деца злоупотребяват с такива количества паучове на ден, които като никотиново съдържание се равняват на 10 кутии цигари. Здравните рискове, свързани с тази употреба, включват сериозни увреждания като рак на венците и разяждане на гърлото.

          „Понеже държавата не се справя с това, според нас трябва да бъдат изцяло забранени“, заяви категорично Габриел Вълков.

          Политическата сила отправи призив и към родителите за повишено внимание, предупреждавайки за практика, при която по-големи ученици закупуват вредните продукти и ги препродават или дават на по-малките. Социалистите се обърнаха задочно и към тютюневата индустрия с ясна заявка, че няма да оттеглят законопроекта си.

          Експертите от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София внасят яснота относно разликата между различните продукти. Класическият снус е тютюнев продукт с никотин, произлизащ от сухото емфие. Неговата продажба е забранена в Европейския съюз, с изключение на Швеция и Норвегия, където традиционно се произвежда и консумира.

          Продуктите, които масово се разпространяват в България под наименованието „снус“, всъщност най-често са никотинови паучове. Те не съдържат тютюн, а никотинови соли, смесени с микрокристална целулоза, ароматизатори, лимонена киселина и други соли като натриев карбонат.

          Докато в страни като Канада и Норвегия те са класифицирани като „нов никотинов безтютюнев продукт“ и са забранени за продажба в смесени магазини, в голяма част от държавите в ЕС, включително България, режимът за тяхното разпространение е по-либерален.

