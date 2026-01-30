Четирима кандидати на кметските избори в Мало Конаре

Четирима кандидати се регистрираха за участие на извънредните кметски избори в пазарджишкото село Мало Конаре, които ще се проведат на 22 февруари. До извънредния вот се стигна, след като досегашният кмет Димчо Караиванов подаде оставка.

В битката за кметския стол на най-голямото село в община Пазарджик ще участват Спас Бараков от „Възраждане“, Зоя Пенова от „БСП Обединена левица“, Йордан Пенев от ПП-ДБ и независимият Дончо Цървуланов.

Подготовката за изборите тече нормално – каза председателят на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров:

„Назначихме членовете на секционните избирателни комисии в Мало Конаре. Четири секции са. Както и досега, на хартия и на машина, тоест – смесено гласуване.

Имам уверението, че ще има машини, с които ще се гласува, които ще бъдат сертифицирани и готови за работа. Във всяка секция ще има и машина, и хартия. Засега всичко върви нормално и се надявам така да бъде до края“.