Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер

Финалната фаза от консултациите за избор на служебен министър-председател при президента Илияна Йотова продължи днес с поредица от срещи на „Дондуков“ 2.

Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се срещна с държавния глава и след разговора направи кратък коментар пред медиите.

„Потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Изборът на президента е много ограничен от т.нар. „домова книга“. Доказала съм, че мога да създавам екипи и не бягам от трудните решения“, заяви Николова.

По-рано днес президентът Йотова проведе разговор и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев, който след срещата обяви, че е склонен да приеме поста на служебен министър-председател.

В рамките на днешния ден за разговор с президента е поканена и другият заместник-председател на Сметната палата – Силвия Къдрева, с което на практика се затваря кръгът от консултации с ръководството на институцията.