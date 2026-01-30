Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер

Финалната фаза от консултациите за избор на служебен министър-председател при президента Илияна Йотова продължи днес с поредица от срещи на „Дондуков“ 2.
Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се срещна с държавния глава и след разговора направи кратък коментар пред медиите.
По-рано днес президентът Йотова проведе разговор и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев, който след срещата обяви, че е склонен да приеме поста на служебен министър-председател.
В рамките на днешния ден за разговор с президента е поканена и другият заместник-председател на Сметната палата – Силвия Къдрева, с което на практика се затваря кръгът от консултации с ръководството на институцията.
