Бившият депутат от „Има такъв народ“ (ИТН) и настоящ независим народен представител Андрей Чорбанов изрази нюансирана позиция относно разкриването на изборни секции в държави извън Европейския съюз. В разговор със Златина Петкова той коментира сложния баланс между изборните права и притесненията относно вота в чужбина.

- Реклама -

Попитан как е гласувал по отношение на намаляването на секциите извън общността, Чорбанов призна, че въпросът за него не е еднозначен. „Мнението ми е взело наполовина“, сподели той, очертавайки дилемата, пред която е изправен.

Аргументите на независимия депутат се раздвояват между необходимостта от контрол и демократичните принципи. Той подчерта опасенията си свързани с езиковата бариера при част от избирателите. „От една страна не трябва да има този етнически род за хора, които не знаят български“, заяви Чорбанов, визирайки спецификата на вота в определени региони.

В същото време обаче той категорично се обяви против рестрикциите, които биха възпрепятствали сънародниците ни зад граница. „От друга страна не трябва да се ограничават хората да гласуват“, допълни той, защитавайки правото на волеизявление.

По време на разговора бе засегната и темата за раздялата му с партията на Слави Трифонов и последвалите политически ходове. На въпрос относно действията на „Има такъв народ“, Чорбанов побърза да се дистанцира от бившата си парламентарна група: „О, не, не нося отговорност“.

Относно решението си да напусне формацията в последния момент, той бе лаконичен, отбелязвайки само: „Много дълго говорих“. Въпреки политическите турбуленции, Андрей Чорбанов демонстрира увереност в бъдещето си на политическата сцена. Запитан дали ще го видим отново в парламента, той отговори с недвусмислена заявка: „Ще ви видим“.