      петък, 30.01.26
          ЦСКА: Честит рожден ден на Димитър Бербатов

          Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Монако навърши 45 години

          30 януари 2026 | 09:50
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Днес един от най-големите български нападатели Димитър Бербатов навършва 45 години.
          За ЦСКА Бербатов играе 65 мача, като бележи 38 пъти, и печели Купата на България през 1999 г.

          В славната си кариера облича екипите на други реномирани клубове като Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм, Монако и ПАОК. Държи рекорда за най-скъп трансфер в историята на българския футбол, след като през 2008 г. преминава от Тотнъм в Манчестър Юнайтед за 30,75 млн. паунда.

          Двукратен шампион на Англия (2008/09, 2010/11) и голмайстор №1 на английската Висша лига (2010/11). Бербатов е футболист № 1 на България рекордните седем пъти (2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.), както и рекордьор по голове за националния отбор – 48 попадения (в 79 мача).

          Легендата на българския футбол бе почетен и от ЦСКА.

          „Димитър Бербатов навършва 45 години!

          Легендата на българския футбол прави първите си големи стъпки именно с екипа на ЦСКА.

          С „червените“ Бербатов записва 65 мача и 38 гола, а през сезон 1998/99 печели Купата на България.

          Дебютира в Европа с ЦСКА и остава в историята с рекордните 5 гола в един мач срещу Конструкторул. Пътят му започва от „Армията“, а името му завинаги остава сред най-големите в българския футбол.

          Бербатов е 7-кратен Футболист №1 на България и рекордьор по голове за националния отбор с 48 попадения.

          Честит рожден ден, Берба!“ – написаха „армейците“

