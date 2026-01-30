ЦСКА: Честит рожден ден на Димитър Бербатов

Днес един от най-големите български нападатели Димитър Бербатов навършва 45 години.

За ЦСКА Бербатов играе 65 мача, като бележи 38 пъти, и печели Купата на България през 1999 г.

В славната си кариера облича екипите на други реномирани клубове като Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм, Монако и ПАОК. Държи рекорда за най-скъп трансфер в историята на българския футбол, след като през 2008 г. преминава от Тотнъм в Манчестър Юнайтед за 30,75 млн. паунда.

Двукратен шампион на Англия (2008/09, 2010/11) и голмайстор №1 на английската Висша лига (2010/11). Бербатов е футболист № 1 на България рекордните седем пъти (2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.), както и рекордьор по голове за националния отбор – 48 попадения (в 79 мача).

Легендата на българския футбол бе почетен и от ЦСКА.

„Димитър Бербатов навършва 45 години!

Легендата на българския футбол прави първите си големи стъпки именно с екипа на ЦСКА.

С „червените“ Бербатов записва 65 мача и 38 гола, а през сезон 1998/99 печели Купата на България.

Дебютира в Европа с ЦСКА и остава в историята с рекордните 5 гола в един мач срещу Конструкторул. Пътят му започва от „Армията“, а името му завинаги остава сред най-големите в българския футбол.

Бербатов е 7-кратен Футболист №1 на България и рекордьор по голове за националния отбор с 48 попадения.

Честит рожден ден, Берба!“ – написаха „армейците“