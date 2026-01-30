ЦСКА обръща все по-сериозно внимание на своите фенове

ЦСКА продължава все по-сериозната си работа по открехване на завесата в клуба. Чрез приложението MyCSKA, феновете на тима имат възможност да виждат доста от нещата, през които преминава тимът.

Освен това, с натрупване на точки и определени условия, привържениците могат да получат шанса за награда, която да им връчена от служител на клуба. Днес това се случи за първи път, когато треньорът Христо Янев връчи на „Стремски Армейци“, които станаха номер 1 в класацията „Фен на месец декември“ фланелка с подписите на целия отбор.