НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:58 Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт
          НачалоСпорт

          ЦСКА обръща все по-сериозно внимание на своите фенове

          Чрез клубното приложение привържениците имат възможност за награди

          30 януари 2026 | 23:47 90
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА продължава все по-сериозната си работа по открехване на завесата в клуба. Чрез приложението MyCSKA, феновете на тима имат възможност да виждат доста от нещата, през които преминава тимът.

          - Реклама -

          Освен това, с натрупване на точки и определени условия, привържениците могат да получат шанса за награда, която да им връчена от служител на клуба. Днес това се случи за първи път, когато треньорът Христо Янев връчи на „Стремски Армейци“, които станаха номер 1 в класацията „Фен на месец декември“ фланелка с подписите на целия отбор.     

          ЦСКА продължава все по-сериозната си работа по открехване на завесата в клуба. Чрез приложението MyCSKA, феновете на тима имат възможност да виждат доста от нещата, през които преминава тимът.

          - Реклама -

          Освен това, с натрупване на точки и определени условия, привържениците могат да получат шанса за награда, която да им връчена от служител на клуба. Днес това се случи за първи път, когато треньорът Христо Янев връчи на „Стремски Армейци“, които станаха номер 1 в класацията „Фен на месец декември“ фланелка с подписите на целия отбор.     

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Лацио с драматична победа над Дженоа

          Станимир Бакалов -
          Лацио бе напът да изпусне два гола аванс срещу, но в крайна сметка победи с 3:2 "грифоните" на "Олимпико" в двубой от 23-ия кръг...
          Спорт

          Хуан Переа с първа тренировка с Левски

          Станимир Бакалов -
          Левски проведе редовното си занимание от подготовката си за мача за Суперкупата срещу Лудогорец във вторник от 18:00 часа на стадион "Васил Левски". В тренировката...
          Спорт

          Переа: Не се поколебах да кажа „да“ на Левски

          Станимир Бакалов -
          Левски показа как е преминал първият ден на Хуан Переа като футболист на „сините“. Самият колумбиец каза, че се чувства страхотно след посрещането си,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions