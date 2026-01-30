ЦСКА постави ултиматум на Делова

Най-стабилният централен защитник на ЦСКА Лумбард Делова е получил ултиматум от ръководството на клуба да подпише нов договор, пише Мач Телеграф.

Контрактът на косоваря не изтича, но „червените“ шефове не са доволни от факта, че в него има ниска откупна клауза, която не отговаря на класата му. Идеята на ръководството е в новия договор на Делова да има леко завишени финансови параметри в полза на играча, но да няма откупна клауза. Първоначално Делова е трябвало да реши дали да приеме предложението на „червените“ до 5 януари, но е поискал отсрочка до края на настоящия месец, а от ЦСКА са се съобразили с желанието му.

В клуба усилено се говори, че ако Лумбард Делова откаже да преподпише договора си, е много вероятно да бъде забит на пейката и да не играе редовно до края на сезона. Припомняме, че в един момент от престоя на косоваря в ЦСКА се стигна до бойкот от негова страна. Това лято той отказа да тренира и играе за тима, а мениджърът му Резард Кащанджзева обясни тогава, че Делова отказва да тренира и играе, защото иска трансфер. В крайна сметка бойкотът на защитника беше бързо прекратен и той записа 15 мача в Първа лига през сезона.