      петък, 30.01.26
          ЦСКА прати крило под наем

          Кевин Додай ще играе в елитния албански тим Влазня до края на настоящия сезон (25/26)

          30 януари 2026 | 11:11
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Фланговият футболист на ЦСКА Кевин Додай ще играе като преотстъпен в елитния албански тим Влазня до края на настоящия сезон (25/26).

          „Пожелаваме успех на Додай в предстоящите мачове от пролетния дял на първенството“, написаха лаконично от ЦСКА в социалните мрежи.

          Смяташе се, че крилото се е присъединило към тренировките на албанския отбор още в последните дни на декември, но след това изненадващо започна зимна подготовка с ЦСКА. Той замина за лагера в Белек и дори отбеляза първия гол при победата с 5:2 над Гангуон.

          През есента Додай записа едва 230 минути в рамките на 8 срещи, в които не успя да се отчете с гол или асистенция. 

