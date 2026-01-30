„Някога наричахме земеделието си българското аграрно чудо. Но то беше престъпно пропиляно – така от страна износител, България се превърна в страна вносител на почти всичко, което слагаме на трапезата си“, заяви от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Даниел Петров. В своята декларация той очерта мрачна картина на сектор, който някога е бил гръбнакът на икономиката, а днес е изправен пред структурен разпад.

- Реклама -

Депутатът подчерта стратегическото значение на селското стопанство, което не само гарантира продоволствената сигурност и суровини за индустрията, но и осигурява поминък в селските райони. Според него обаче тази роля днес е само пожелателна.

„За съжаление всичко това днес съществува само на книга. В реалността положението е съвсем различно. Отдавна е прекъсната връзката между производство и преработка, между земеделец и потребител, между местен продукт и търговска мрежа“, посочи Петров, акцентирайки върху липсата на интерес сред младите хора и дълбоката социална фрагментация в бранша.

Въпреки че храната остава най-важният фактор за съществуване, България се оказва в парадоксална ситуация – страната разполага с технически прогрес, но и с няколко милиона декара пустееща земя.

Даниел Петров определи като „шокиращо“ създалото се неравенство между арендатори и арендодатели, както и между едрите и дребните собственици. Данните за производството на основни храни са тревожни – местното месо покрива едва 50% от потреблението, а при плодовете и зеленчуците спадът е дългогодишен.

„За годините, откакто България е член на Европейския съюз, загубихме 75% от много малките и средни стопанства, гръбнака на българското земеделие – от 500 000 до едва 130 000“, отчете народният представител. Той допълни, че изчезването на над 250 000 семейни стопанства е довело до косвен отлив на близо 700 000 души от сектора.

Петров насочи остри критики към политическото управление на прехода, визирайки конкретно ГЕРБ и ДПС. Според него големи борсови играчи с политически протекции са раздули сивия сектор, докато условия за развитие на реалното производство не са били създадени

Депутатът припомни думите за разпределянето на „порциите на властта“ и влиянието в Държавен фонд „Земеделие“, както и лобистките промени в законите, довели до масово клане на животни от дребни стопани. Към вътрешните проблеми се добавят и външни заплахи, като безмитния внос от трети страни.

„След това започна безконтролен и безмитен внос на стоки и суровини от трети страни, каквато е Украйна. Ние предложихме въвеждането на антидъмпингови такси, но предложението ни беше отхвърлено поради страх от санкции“, допълни Петров.

Резултатът от тези политики се усеща днес чрез насищането на пазара с по-евтини стоки, които често са със занижени фитосанитарни показатели, тъй като не спазват строгите екологични изисквания на ЕС. Като допълнителна заплаха бе посочено и споразумението с Меркосур, срещу което „Възраждане“ се противопостави в Европейския парламент.

Към днешна дата, през 2026 година, статистиката, изнесена от Петров, е показателна за срива. Докато преди членството в ЕС земеделието е формирало около 9-10% от БВП, днес този дял е едва 4%. Броят на стопанствата е намалял с 64% от 2007 г. насам, а концентрацията е огромна – 89% от земята е в ръцете на едва 9% от стопанствата, като 80% от субсидиите отиват при 6% от фермерите.

Въпреки мрачната статистика, Даниел Петров завърши с оптимизъм за бъдещето, прогнозирайки промяна в геополитическите ветрове.