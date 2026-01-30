НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Даниел Петров: От страна износител, България се превърна в страна вносител на почти всичко, което слагаме на трапезата си

          В България 89% от земята е в ръцете на едва 9% от стопанствата, като 80% от субсидиите отиват при 6% от фермерите

          30 януари 2026 | 12:33 160
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Някога наричахме земеделието си българското аграрно чудо. Но то беше престъпно пропиляно – така от страна износител, България се превърна в страна вносител на почти всичко, което слагаме на трапезата си“, заяви от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Даниел Петров. В своята декларация той очерта мрачна картина на сектор, който някога е бил гръбнакът на икономиката, а днес е изправен пред структурен разпад.

          - Реклама -

          Депутатът подчерта стратегическото значение на селското стопанство, което не само гарантира продоволствената сигурност и суровини за индустрията, но и осигурява поминък в селските райони. Според него обаче тази роля днес е само пожелателна.

          За съжаление всичко това днес съществува само на книга. В реалността положението е съвсем различно. Отдавна е прекъсната връзката между производство и преработка, между земеделец и потребител, между местен продукт и търговска мрежа“, посочи Петров, акцентирайки върху липсата на интерес сред младите хора и дълбоката социална фрагментация в бранша.

          Въпреки че храната остава най-важният фактор за съществуване, България се оказва в парадоксална ситуация – страната разполага с технически прогрес, но и с няколко милиона декара пустееща земя.

          Даниел Петров определи като „шокиращо“ създалото се неравенство между арендатори и арендодатели, както и между едрите и дребните собственици. Данните за производството на основни храни са тревожни – местното месо покрива едва 50% от потреблението, а при плодовете и зеленчуците спадът е дългогодишен.

          За годините, откакто България е член на Европейския съюз, загубихме 75% от много малките и средни стопанства, гръбнака на българското земеделие – от 500 000 до едва 130 000“, отчете народният представител. Той допълни, че изчезването на над 250 000 семейни стопанства е довело до косвен отлив на близо 700 000 души от сектора.

          Петров насочи остри критики към политическото управление на прехода, визирайки конкретно ГЕРБ и ДПС. Според него големи борсови играчи с политически протекции са раздули сивия сектор, докато условия за развитие на реалното производство не са били създадени

          Депутатът припомни думите за разпределянето на „порциите на властта“ и влиянието в Държавен фонд „Земеделие“, както и лобистките промени в законите, довели до масово клане на животни от дребни стопани. Към вътрешните проблеми се добавят и външни заплахи, като безмитния внос от трети страни.

          След това започна безконтролен и безмитен внос на стоки и суровини от трети страни, каквато е Украйна. Ние предложихме въвеждането на антидъмпингови такси, но предложението ни беше отхвърлено поради страх от санкции“, допълни Петров.

          Резултатът от тези политики се усеща днес чрез насищането на пазара с по-евтини стоки, които често са със занижени фитосанитарни показатели, тъй като не спазват строгите екологични изисквания на ЕС. Като допълнителна заплаха бе посочено и споразумението с Меркосур, срещу което „Възраждане“ се противопостави в Европейския парламент.

          Към днешна дата, през 2026 година, статистиката, изнесена от Петров, е показателна за срива. Докато преди членството в ЕС земеделието е формирало около 9-10% от БВП, днес този дял е едва 4%. Броят на стопанствата е намалял с 64% от 2007 г. насам, а концентрацията е огромна – 89% от земята е в ръцете на едва 9% от стопанствата, като 80% от субсидиите отиват при 6% от фермерите.

          Въпреки мрачната статистика, Даниел Петров завърши с оптимизъм за бъдещето, прогнозирайки промяна в геополитическите ветрове.

          „Някога наричахме земеделието си българското аграрно чудо. Но то беше престъпно пропиляно – така от страна износител, България се превърна в страна вносител на почти всичко, което слагаме на трапезата си“, заяви от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Даниел Петров. В своята декларация той очерта мрачна картина на сектор, който някога е бил гръбнакът на икономиката, а днес е изправен пред структурен разпад.

          - Реклама -

          Депутатът подчерта стратегическото значение на селското стопанство, което не само гарантира продоволствената сигурност и суровини за индустрията, но и осигурява поминък в селските райони. Според него обаче тази роля днес е само пожелателна.

          За съжаление всичко това днес съществува само на книга. В реалността положението е съвсем различно. Отдавна е прекъсната връзката между производство и преработка, между земеделец и потребител, между местен продукт и търговска мрежа“, посочи Петров, акцентирайки върху липсата на интерес сред младите хора и дълбоката социална фрагментация в бранша.

          Въпреки че храната остава най-важният фактор за съществуване, България се оказва в парадоксална ситуация – страната разполага с технически прогрес, но и с няколко милиона декара пустееща земя.

          Даниел Петров определи като „шокиращо“ създалото се неравенство между арендатори и арендодатели, както и между едрите и дребните собственици. Данните за производството на основни храни са тревожни – местното месо покрива едва 50% от потреблението, а при плодовете и зеленчуците спадът е дългогодишен.

          За годините, откакто България е член на Европейския съюз, загубихме 75% от много малките и средни стопанства, гръбнака на българското земеделие – от 500 000 до едва 130 000“, отчете народният представител. Той допълни, че изчезването на над 250 000 семейни стопанства е довело до косвен отлив на близо 700 000 души от сектора.

          Петров насочи остри критики към политическото управление на прехода, визирайки конкретно ГЕРБ и ДПС. Според него големи борсови играчи с политически протекции са раздули сивия сектор, докато условия за развитие на реалното производство не са били създадени

          Депутатът припомни думите за разпределянето на „порциите на властта“ и влиянието в Държавен фонд „Земеделие“, както и лобистките промени в законите, довели до масово клане на животни от дребни стопани. Към вътрешните проблеми се добавят и външни заплахи, като безмитния внос от трети страни.

          След това започна безконтролен и безмитен внос на стоки и суровини от трети страни, каквато е Украйна. Ние предложихме въвеждането на антидъмпингови такси, но предложението ни беше отхвърлено поради страх от санкции“, допълни Петров.

          Резултатът от тези политики се усеща днес чрез насищането на пазара с по-евтини стоки, които често са със занижени фитосанитарни показатели, тъй като не спазват строгите екологични изисквания на ЕС. Като допълнителна заплаха бе посочено и споразумението с Меркосур, срещу което „Възраждане“ се противопостави в Европейския парламент.

          Към днешна дата, през 2026 година, статистиката, изнесена от Петров, е показателна за срива. Докато преди членството в ЕС земеделието е формирало около 9-10% от БВП, днес този дял е едва 4%. Броят на стопанствата е намалял с 64% от 2007 г. насам, а концентрацията е огромна – 89% от земята е в ръцете на едва 9% от стопанствата, като 80% от субсидиите отиват при 6% от фермерите.

          Въпреки мрачната статистика, Даниел Петров завърши с оптимизъм за бъдещето, прогнозирайки промяна в геополитическите ветрове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер

          Никола Павлов -
          Финалната фаза от консултациите за избор на служебен министър-председател при президента Илияна Йотова продължи днес с поредица от срещи на „Дондуков“ 2. Заместник-председателят на Сметната...
          България

          Чорбанов хем така, хем иначе: Не трябва да ограничаваме гласуването, но съм против етническия вот

          Екип Евроком -
          Дистанцира се от решението на ИТН
          България

          Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път

          Екип Евроком -
          Главчев мотивира решението си с разбирането за държавнически дълг
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions