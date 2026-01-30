DeepState: Руската армия превзе нови позиции в Днепропетровска област

През последните 24 часа руските сили са постигнали напредък в Днепропетровска област близо до административните ѝ граници с Донецка и Запорожка области. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

Анализатори съобщават, че на Александровско направление руските войски са превзели село Злагода в община Покровска в Синелниковски район. На картите на DeepState това село се нарича Первомайское.

Освен това, руснаците са напреднали близо до село Егоровка в същата община, малко по-на юг от Злагода.