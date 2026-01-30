Народният представител от „БСП за България“ Петя Цанкова изрази силно дискусионна позиция относно избирателните права на българските граждани зад граница. В разговор с журналиста Златина Петкова от Евроком, Цанкова заяви личното си мнение, че сънародниците ни, които не живеят трайно в родината и не участват в осигурителната система, не би трябвало да имат право на глас.

По думите ѝ, приносът към икономиката трябва да бъде водещ фактор при определянето на това кой има моралното право да избира управлението на страната. Нейната позиция идва в контекста на парламентарен дебат за намаляването на санкциите в държави извън Европейския съюз, който тя е подкрепила.

„Смятам, че българи, които не допринасят за брутния вътрешен продукт на страната, които не допринасят за пенсионната ни система, не би трябвало да определят живота на българите“, заяви категорично Петя Цанкова. Тя подчерта, че те са „добре са дошли винаги, когато се върнат да гласуват отново в България“, но не и докато пребивават навън.

Цанкова даде личен пример със собственото си семейство, за да илюстрира принципната си позиция. „Дори имам сестра, която от 16 години живее в Англия и въпреки това споря и с нея, че тя, след като живее в друга държава, работи в друга държава, своите пари харчи в друга държава, не би трябвало да гласува“, сподели депутатката.

На въпрос дали това не е нарушение на Конституцията и ограничаване на основни права, Цанкова уточни, че става въпрос за необходимост от регулация, базирана на уседналост. Тя предлага въвеждането на конкретен срок за пребиваване като условие за упражняване на вот.

„Когато имат трайно пребиваване в страната, нали да се сложи някакъв регулатор, например повече от 10 години, ти да си трайно установен в страната, в която се осигуряваш, работиш, внасяш данъци“, обясни тя идеята си, допълвайки, че това е въпрос, който трябва да бъде прецизиран от юристите.

Равносметка за управлението и грешките на левицата

В рамките на разговора бе засегната и темата за състоянието на БСП и допуснатите политически грешки в последните парламенти. Цанкова изрази надежда партията да влезе в следващото Народно събрание, но призна, че ръководството е допуснало неточности.

„Натрупахме своите грешки“, отчете тя. Според нея е липсвала достатъчно тежест и авторитет на ръководството на парламентарната група, за да се даде отпор на определени компромиси.

Относно бъдещето на партията, Цанкова е категорична, че е необходим конгрес. „Нека да минат номинациите във всичките общински структури“, призова тя, подчертавайки нуждата да се чуе гласът на партийните членове.

Депутатката коментира и отношенията с държавния глава Румен Радев, като декларира уважението си към него, въпреки критиките му към управлението, в което БСП участваше. „Монетата винаги има две страни“, лаконично отбеляза тя.

В разговора се включи и друг народен представител – Явор Божанков, който бе попитан за участието си в листите. Той отклони конкретния отговор, насочвайки вниманието към по-глобални процеси. „Докато Европа се разделя на две скорости, а България може да тръгне назад настроена на нещо. Докато Борисов и Пеевски се прегрупират. Докато опитват изборния кодекс да го опропастят“, коментира той политическата обстановка, отказвайки да потвърди дали има яснота за своето място в бъдещите листи с думите: „Нямам. Ако имам, ще ви кажа“.