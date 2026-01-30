Депутати се изнизаха от въпрос на Евроком за ограничаването на изборните секции в чужбина (видеа)

Депутати от различни парламентарни групи буквално се изнизаха от въпроса на Златина Петкова от Евроком защо решиха да намалят изборните секции в трети страни до 20 броя.

Някои се направиха че не чуват какво ги пита журналистката, други казаха лаконично „Добро утро“ и се шмугнаха към вратата на НС, а трети смотолевиха откъслечни обяснения. Никой от запитане не защити позицията си „за“ или „против“.

Твърденията на експертите са, че най-засегнати от прамяната в закона ще са българите във Великобритания, САЩ и Канада, където разстоянията са големи. така на желаещите да упражнят правото си на глас, ще им се наложи да пропътуват хиляди километри.