Депутати се изнизаха от въпрос на Евроком за ограничаването на изборните секции в чужбина (видеа)

30 януари 2026 | 11:33
35
Депутати от различни парламентарни групи буквално се изнизаха от въпроса на Златина Петкова от Евроком защо решиха да намалят изборните секции в трети страни до 20 броя.
Някои се направиха че не чуват какво ги пита журналистката, други казаха лаконично „Добро утро“ и се шмугнаха към вратата на НС, а трети смотолевиха откъслечни обяснения. Никой от запитане не защити позицията си „за“ или „против“.
Твърденията на експертите са, че най-засегнати от прамяната в закона ще са българите във Великобритания, САЩ и Канада, където разстоянията са големи. така на желаещите да упражнят правото си на глас, ще им се наложи да пропътуват хиляди километри.
