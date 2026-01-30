НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Депутати се изнизаха от въпрос на Евроком за ограничаването на изборните секции в чужбина (видеа)

          30 януари 2026 | 11:33 350
          Депутати се изнизаха от въпрос на Евроком за ограничаването на изборните секции в чужбина (видеа)
          Депутати се изнизаха от въпрос на Евроком за ограничаването на изборните секции в чужбина (видеа)
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Депутати от различни парламентарни групи буквално се изнизаха от въпроса на Златина Петкова от Евроком защо решиха да намалят изборните секции в трети страни до 20 броя.

          - Реклама -

          Някои се направиха че не чуват какво ги пита журналистката, други казаха лаконично „Добро утро“ и се шмугнаха към вратата на НС, а трети смотолевиха откъслечни обяснения. Никой от запитане не защити позицията си „за“ или „против“.

          Твърденията на експертите са, че най-засегнати от прамяната в закона ще са българите във Великобритания, САЩ и Канада, където разстоянията са големи. така на желаещите да упражнят правото си на глас, ще им се наложи да пропътуват хиляди километри.

          Депутати от различни парламентарни групи буквално се изнизаха от въпроса на Златина Петкова от Евроком защо решиха да намалят изборните секции в трети страни до 20 броя.

          - Реклама -

          Някои се направиха че не чуват какво ги пита журналистката, други казаха лаконично „Добро утро“ и се шмугнаха към вратата на НС, а трети смотолевиха откъслечни обяснения. Никой от запитане не защити позицията си „за“ или „против“.

          Твърденията на експертите са, че най-засегнати от прамяната в закона ще са българите във Великобритания, САЩ и Канада, където разстоянията са големи. така на желаещите да упражнят правото си на глас, ще им се наложи да пропътуват хиляди километри.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          БСП настоява за пълна забрана на никотиновите паучове и снус: „Новите наркотици“ за децата

          Росица Николаева -
          Депутатът от парламентарната група на БСП Габриел Вълков демонстрира в пленарната зала опасностите, които крият модерните сред младежите никотинови продукти. Народният представител показа никотинови...
          Политика

          Божанов: Нашата коалиция има дълг към протеста и избирателите, не може да работи с ултиматуми

          Росица Николаева -
          Божидар Божанов коментира пред журналисти в парламента изключването на депутати от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Ние трябва да...
          България

          Расташки от МЕЧ пред Евроком: ГЕРБ и „Възраждане“ се разбраха да ограничат вота на българите извън ЕС

          Екип Евроком -
          ДПС Ново начало в Правна комисия не го подкрепиха
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions