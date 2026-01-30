Българският парламент взе ключово решение, с което отпадат глобите за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. С промените в Закона за здравето се премахва административната пречка пред животоспасяващата намеса на граждани в критични ситуации. Така всеки, който стане свидетел на човек в безсъзнание и със затруднено дишане, вече може спокойно да опита да го спаси, използвайки автоматичен дефибрилатор, без страх от санкции.

Статистиката за страната е тревожна – в България внезапен сърдечен арест засяга около 10 000 души годишно. Данните сочат, че 9 от 10 души с тази диагноза умират, преди да успеят да стигнат до болнично лечебно заведение. Шансът за оцеляване е пряко обвързан с реакцията в първите 3 минути след инцидента.

Проф. Кирил Карамфилов, началник на Клиника по кардиология в УМБАЛ „Александровска“ и председател на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), разяснява механизмите на състоянието и рисковите групи.

„По-често се среща при млади хора при интензивни спортисти. Не рядко срещаме подобно състояние и при по-възрастни пациенти. Сърцето не може да извърши помпената си функция. В болшинството от случаите то спира“, обяснява проф. Карамфилов. Специалистът допълва значението на бързата намеса: „Именно благодарение на високодозисното използване на ток може да се възстанови нормалното функциониране на сърцето“.

За да се повиши шансът за оцеляване, на много обществени места в страната, включително и в София, вече са монтирани автоматични дефибрилатори. Общият им брой в България е около 1000. Тези устройства са специално адаптирани за употреба от хора без медицинско образование и напътстват спасителя.

Александър Манушев от фондация „Първите 3 минути“ подчертава достъпността на технологиите: „Много от съвременните дефибрилатори ви дават дори обратна връзка за това дали качествено оказвате първа помощ. Те отчитат притисканията на сърцето, които правите. Те са един асистент в цялостния процес на спасяване“.

Образователната система също реагира на необходимостта от подготовка. В Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) почти всички учители и ученици са преминали обучение за работа с автоматичен дефибрилатор.

Дария Михайлова, зам.-директор „Учебна дейност“ в НФСГ, споделя философията на учебното заведение: „Училището е място, в което вярваме, че учениците трябва да придобиват практични умения. Оказването на първа помощ е едно от най-ключовите умения, които младите хора в българското общество трябва да имат, за да можем всички да бъдем по-спокойни“.

Учениците демонстрират ясна процедура за действие при инцидент. Стефани Цветова, възпитаник на гимназията, описва стъпките: „Да проверим неговата дихателна функция, да проверим дали сърцето му бие. След което да се обадим на 112, ако виждаме, че човекът има тази потребност и да преминем към сърдечен масаж и, ако има дефибрилатор в околността, той да бъде донесен и използван“.

Очакванията са законодателните промени да стимулират по-широката подготовка на населението. Според Александър Манушев премахването на санкциите „трябва да доведе до много масови обучения“. Експертът дава за пример европейската практика: „В много от европейските държави повече от 10% от населението е специално обучено за оказване на първа помощ при сърдечен арест“.