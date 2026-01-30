Деян Николов: Гласовете от Турция са контролиран вот

„Чакането на опашка във Великобритания ще ограничи поне 30 000 гласа в Турция.“ Това заяви в предаването „Здравей, България” председателят на „Възраждане”-София Деян Николов.

В четвъртък парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от „Възраждане“. Поправките предвиждат броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20.

„Над 30 години има външна намеса в избори в България от Турция. Въпросът с гласовете на ДПС от Турция беше на дневен ред много дълго време. Това, което приехме вчера на първо четене, не е новост.

Между 2016 и 2021 имаше подобно ограничение, но с 35 секции. Във Великобритания в момента има малко над 100 секции, в Турция – 168, в САЩ – около 60. Тази промяна засяга реално Великобритания и САЩ. В Австралия има 5 секции, в Канада – 15”, обясни Николов.

„Разбираме какво неудобство се създава за българите във Великобритания и САЩ. Моята молба е да разберат, че срещу всеки глас, който те в момента дават, стоят поне два гласа от Турция. Всеки може да прецени какво е по-добре”, каза Николов.

Той е категоричен, че целта на „Възраждане” е да се спази Конституцията, в която пише, че партии не могат да бъдат създавани на етнически принцип.

„България си затваря очите вече 35 години за това. Между 2016 и 2021 г., когато имаше такова ограничение, от Турция идваха грубо около 20 000 гласа. От Великобритания идваха малко над 30 000, от САЩ идваха 8–9 000 гласа. През ноември 2021 г. това ограничение отпадна. Веднага след това в Турция бяха регистрирани 90 000 гласа , докато във Великобритания паднаха от 30 и няколко на 20 и няколко хиляди, а в САЩ почти не се промени”, коментира Николов.

Николов обясни, че има юридически тълкувания, които позволяват общо правило, но не и конкретно на ниво държава, както и, че настоящите предложения на „Възраждане” не могат да бъдат атакувани в съда.

По думите му на последните избори от Турция за АПС са дошли около 30 000 гласа, а за „ДПС-Ново начало” – около 13 000. Освен това Николов заяви, че гласовете от Турция са контролиран вот.

„Това са хора, които не знаят български език, не могат да кажат две приказки, не могат да четат. Този вот е контролиран изцяло от друга държава и бива насочван там, където са интересите на тази държава. Дълги години представителят на турската държава в България беше Доган. Сега, в момента, в който АПС няма да влезе в Народното събрание, аз силно се съмнявам, че турската държава няма да защити интересите си и няма да изпрати тези гласове към Пеевски.

Защото ако ги изпрати към Доган и към АПС, това би означавало, че те ще ги оставят извън Народното събрание тези гласове, което няма логика. Те ще си защитят интереса, а не човека. Това е, което очакваме да се случи”, каза Николов.