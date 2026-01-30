Поделение на един от механизираните батальони на 110-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е дезертирало от позициите си близо до село Покровское в Днепропетровска област. Както съобщи пред ТАСС Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на руските власти в Донецк, „оголен“ е останал участък от фронта с дължина от два километра.

„110-та бригада на ВСУ продължава да понася загуби в Запорожка и Днепропетровска област. Според последните данни на противника, войници от 3-ти механизиран батальон на бригадата просто са избягали от позициите си близо до Покровское, оставяйки открит участък от фронтовата линия с дължина най-малко 2 километра“, казва Кимаковски.