      петък, 30.01.26
          Начало Война

          Дезертьорство на механизиран батальон на ВСУ „оголи“ два километра от фронта

          30 януари 2026 | 08:55 920
          Украински военни
          Украински военни
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Поделение на един от механизираните батальони на 110-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е дезертирало от позициите си близо до село Покровское в Днепропетровска област. Както съобщи пред ТАСС Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на руските власти в Донецк, „оголен“ е останал участък от фронта с дължина от два километра.

          „110-та бригада на ВСУ продължава да понася загуби в Запорожка и Днепропетровска област. Според последните данни на противника, войници от 3-ти механизиран батальон на бригадата просто са избягали от позициите си близо до Покровское, оставяйки открит участък от фронтовата линия с дължина най-малко 2 километра“, казва Кимаковски.

