Председателят на Сметната палата Димитър Главчев потвърди готовността си да заеме поста на служебен министър-председател за трети път. Решението беше обявено след срещата му с Илияна Йотова като част от процедурата по конституционни консултации за съставяне на служебно правителство.

Главчев мотивира решението си с разбирането за държавнически дълг, въпреки личните си резерви. „Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения, имам два пъти повече основания да не приема, тъй като два пъти вече бях служебен премиер, само че това е лично, няма такъв текст в Конституцията, който да ограничава“, заяви той след разговора. Главчев уточни, че е изразил съгласие пред Йотова, „при положение, че изборът е на г-жа Йотова след това“.

Позиция относно изборния процес

В рамките на изявлението си Димитър Главчев коментира и темата за честността на вота, като категорично отхвърли опитите за прехвърляне на отговорност към изпълнителната власт по отношение на секционните избирателни комисии (СИК).

„Всеки, който има представа от организиране на избори знае, че членовете на СИК се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината върху който и да е служебен премиер и правителство, за случващото се там, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации“, подчерта Главчев.

Той допълни, че намесата на изпълнителната власт в работата на комисиите е недопустима: „В СИК не само, че няма участие на правителството, а е забранено да се намесва там“.

Разширен кръг от кандидати

Процедурата по избор на служебен премиер включва и други потенциални кандидати от списъка с висши държавни длъжности, дефинирани в Конституцията. Към момента съгласие са изразили заместник-омбудсманът Мария Филипова и подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров. Проведени са разговори и със заместниците на Главчев в Сметната палата – Маргарита Николова и Силвия Къдрева, като очакванията са те също да дадат положителен отговор.

Наличието на повече кандидати дава възможност за реален избор от така наречената „домова книга“ – списъка с допустими лица за поста. Ситуацията се различава от политическата криза през есента на 2024 г., когато повечето от допустимите длъжности бяха вакантни, а конституционната процедура бе изправена пред изпитание.

В момента на разговор при президента влезе Маргарита Николова.

Евроком ще пусне на живо нейното решение.