      петък, 30.01.26
          Правосъдие

          Доналд Тръмп заведе иск за 10 млрд. долара срещу IRS заради изтекли данъчни данни

          30 януари 2026 | 17:23
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Доналд Тръмп предприе мащабни правни действия срещу американската държава, като заведе дело за 10 милиарда долара срещу Службата за вътрешни приходи (IRS) и Министерството на финансите. Искът, подаден във федерален съд във Флорида в четвъртък, 29 януари, обвинява институциите в неправомерно разкриване на данъчните му декларации по време на неговия първи мандат.

          В центъра на съдебния спор са действията на Чарлз Литълджон, бивш подизпълнител на IRS, който през 2019 и 2020 г. споделя поверителна данъчна информация на Тръмп с медийни издания, включително „Ню Йорк Таймс“ и „ПроПублика“. Според ищците, сред които са и най-големите синове на президента – Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, както и семейният бизнес „Тръмп Организейшън“, държавните агенции са се провалили в основното си задължение да опазват чувствителни лични данни.

          Провал в сигурността и прекратени договори

          Жалбата твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизирания достъп до данъчните досиета, които по-късно са били използвани в репортажи от това, което искът нарича „левичарски публикации“. В документа се посочва, че институциите са били „задължени да разполагат с подходящи технически системи, системи за проверка на служители, за сигурност и мониторинг, за да предотвратят неправомерното поведение на Литълджон“, но на практика „не са предприели такива задължителни предпазни мерки“.

          В отговор на пробива в сигурността, по-рано тази седмица Министерството на финансите прекрати договори на стойност 21 милиона долара с Booz Allen Hamilton – бившият работодател на Литълджон. Министърът на финансите Скот Бесънт коментира ситуацията с категорична позиция: „Booz Allen не успя да приложи адекватни мерки за сигурност за защита на чувствителни данни, включително поверителна данъчна информация, до която е имала достъп чрез договорите си със Службата за вътрешни приходи.“

          Хронология на изтичането и присъдите

          Разкритията от 2020 г., публикувани от „Ню Йорк Таймс“, предизвикаха широк обществен отзвук с информацията, че Тръмп е платил само 750 долара федерални данъци върху доходите през 2016 г. и не е плащал такива в 10 от предходните 15 години.

          Чарлз Литълджон се призна за виновен през 2023 г. за неразрешено разкриване на информация и бе осъден през 2024 г. на пет години затвор. Неговите действия засегнаха не само Тръмп, но и хиляди други богати лица. Преди произнасянето на присъдата си, Литълджон заяви пред съда, че е действал поради „искрено, но погрешно убеждение, че служа на обществото. Взех решението си с пълното съзнание, че вероятно ще се озова в съдебна зала.“

          Щети и аргументи

          Семейство Тръмп настоява, че действията на институциите са нанесли сериозни вреди. В иска се заявява: „Ответниците са причинили на ищците репутационни и финансови щети, публично унижение, несправедливо опетниха бизнес репутацията им, представиха ги в невярна светлина и негативно повлияха на президента Тръмп и на обществения статут на останалите ищци.“

          Никол М. Арджентиери, бивш действащ помощник главен прокурор, по-рано отбеляза мащаба на нарушението, заявявайки, че: „Чарлз Литълджон е злоупотребил с позицията си на консултант в Службата за вътрешни приходи, като е разкрил хиляди федерални данъчни декларации и друга частна финансова информация на американци пред новинарски организации.“

          Съдебният процес в Южния окръг на Флорида се очаква да бъде тест за обхвата на федералната отговорност относно поверителността на данъкоплатците и начина, по който съдилищата оценяват щетите от подобни пробиви в сигурността.

