Доналд Тръмп предприе мащабни правни действия срещу американската държава, като заведе дело за 10 милиарда долара срещу Службата за вътрешни приходи (IRS) и Министерството на финансите. Искът, подаден във федерален съд във Флорида в четвъртък, 29 януари, обвинява институциите в неправомерно разкриване на данъчните му декларации по време на неговия първи мандат.

- Реклама -

В центъра на съдебния спор са действията на Чарлз Литълджон, бивш подизпълнител на IRS, който през 2019 и 2020 г. споделя поверителна данъчна информация на Тръмп с медийни издания, включително „Ню Йорк Таймс“ и „ПроПублика“. Според ищците, сред които са и най-големите синове на президента – Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, както и семейният бизнес „Тръмп Организейшън“, държавните агенции са се провалили в основното си задължение да опазват чувствителни лични данни.

Провал в сигурността и прекратени договори

Жалбата твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизирания достъп до данъчните досиета, които по-късно са били използвани в репортажи от това, което искът нарича „левичарски публикации“. В документа се посочва, че институциите са били „задължени да разполагат с подходящи технически системи, системи за проверка на служители, за сигурност и мониторинг, за да предотвратят неправомерното поведение на Литълджон“, но на практика „не са предприели такива задължителни предпазни мерки“.

В отговор на пробива в сигурността, по-рано тази седмица Министерството на финансите прекрати договори на стойност 21 милиона долара с Booz Allen Hamilton – бившият работодател на Литълджон. Министърът на финансите Скот Бесънт коментира ситуацията с категорична позиция: „Booz Allen не успя да приложи адекватни мерки за сигурност за защита на чувствителни данни, включително поверителна данъчна информация, до която е имала достъп чрез договорите си със Службата за вътрешни приходи.“

Хронология на изтичането и присъдите

Разкритията от 2020 г., публикувани от „Ню Йорк Таймс“, предизвикаха широк обществен отзвук с информацията, че Тръмп е платил само 750 долара федерални данъци върху доходите през 2016 г. и не е плащал такива в 10 от предходните 15 години.

Чарлз Литълджон се призна за виновен през 2023 г. за неразрешено разкриване на информация и бе осъден през 2024 г. на пет години затвор. Неговите действия засегнаха не само Тръмп, но и хиляди други богати лица. Преди произнасянето на присъдата си, Литълджон заяви пред съда, че е действал поради „искрено, но погрешно убеждение, че служа на обществото. Взех решението си с пълното съзнание, че вероятно ще се озова в съдебна зала.“

Щети и аргументи

Семейство Тръмп настоява, че действията на институциите са нанесли сериозни вреди. В иска се заявява: „Ответниците са причинили на ищците репутационни и финансови щети, публично унижение, несправедливо опетниха бизнес репутацията им, представиха ги в невярна светлина и негативно повлияха на президента Тръмп и на обществения статут на останалите ищци.“

Никол М. Арджентиери, бивш действащ помощник главен прокурор, по-рано отбеляза мащаба на нарушението, заявявайки, че: „Чарлз Литълджон е злоупотребил с позицията си на консултант в Службата за вътрешни приходи, като е разкрил хиляди федерални данъчни декларации и друга частна финансова информация на американци пред новинарски организации.“

Съдебният процес в Южния окръг на Флорида се очаква да бъде тест за обхвата на федералната отговорност относно поверителността на данъкоплатците и начина, по който съдилищата оценяват щетите от подобни пробиви в сигурността.