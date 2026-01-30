ЕК спира производство срещу България за мръсния въздух

Европейската комисия прекрати производството за установяване на нарушение срещу България, свързано с качеството на въздуха, след като страната предприе ефективни мерки за ограничаване на превишенията на серен диоксид (SO₂), определени в Директивата за качеството на атмосферния въздух (INFR (2009) 2135).

- Реклама -

Процедурата беше открита още през 2009 г. с цел България да намали концентрациите на серен диоксид – замърсител, отделян основно от промишлени инсталации, който може да доведе до сериозни дихателни проблеми и да влоши сърдечносъдовите заболявания.

През юли 2019 г. Комисията сезира Съд на Европейския съюз, а с решение от 12 май 2022 г. съдът потвърди, че пределно допустимите стойности на SO₂ в югоизточния район на страната са били системно превишавани в продължение на години след присъединяването на България към ЕС. В решението се посочваше още, че не са били предприети достатъчно мерки, за да бъде периодът на превишения възможно най-кратък.

След съдебното решение българските власти въведоха редица конкретни мерки за намаляване на емисиите, насочени основно към югоизточната зона, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в страната. През януари 2023 г. бяха приети и изменения в националното законодателство, които предвиждат предаване на данни за качеството на въздуха в реално време.

Допълнително бяха въведени превантивни действия като засилен контрол, инструкции за незабавно ограничаване на емисиите при регистрирани превишения и мерки при неблагоприятни метеорологични условия.

Проверените и докладвани от България данни показват, че страната е постигнала пълно съответствие с дневните и почасовите пределно допустими стойности за SO₂ в продължение на три последователни години – 2022, 2023 и 2024 г.

Именно тези резултати, заедно с предприетите структурни и законодателни промени, са довели Европейската комисия до извода, че България е отговорила по подходящ начин на констатациите на Съда на ЕС от май 2022 г., поради което наказателната процедура е официално прекратена.