НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          ЕК спира производство срещу България за мръсния въздух

          Процедурата беше открита още през 2009 г. с цел България да намали концентрациите на серен диоксид

          30 януари 2026 | 14:12 160
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейската комисия прекрати производството за установяване на нарушение срещу България, свързано с качеството на въздуха, след като страната предприе ефективни мерки за ограничаване на превишенията на серен диоксид (SO₂), определени в Директивата за качеството на атмосферния въздух (INFR (2009) 2135).

          - Реклама -

          Процедурата беше открита още през 2009 г. с цел България да намали концентрациите на серен диоксид – замърсител, отделян основно от промишлени инсталации, който може да доведе до сериозни дихателни проблеми и да влоши сърдечносъдовите заболявания.

          През юли 2019 г. Комисията сезира Съд на Европейския съюз, а с решение от 12 май 2022 г. съдът потвърди, че пределно допустимите стойности на SO₂ в югоизточния район на страната са били системно превишавани в продължение на години след присъединяването на България към ЕС. В решението се посочваше още, че не са били предприети достатъчно мерки, за да бъде периодът на превишения възможно най-кратък.

          Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София

          След съдебното решение българските власти въведоха редица конкретни мерки за намаляване на емисиите, насочени основно към югоизточната зона, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в страната. През януари 2023 г. бяха приети и изменения в националното законодателство, които предвиждат предаване на данни за качеството на въздуха в реално време.

          Допълнително бяха въведени превантивни действия като засилен контрол, инструкции за незабавно ограничаване на емисиите при регистрирани превишения и мерки при неблагоприятни метеорологични условия.

          Проверените и докладвани от България данни показват, че страната е постигнала пълно съответствие с дневните и почасовите пределно допустими стойности за SO₂ в продължение на три последователни години – 2022, 2023 и 2024 г.

          Именно тези резултати, заедно с предприетите структурни и законодателни промени, са довели Европейската комисия до извода, че България е отговорила по подходящ начин на констатациите на Съда на ЕС от май 2022 г., поради което наказателната процедура е официално прекратена.

          ЕК обяви ново разследване срещу чатбота Grok на Илон Мъск ЕК обяви ново разследване срещу чатбота Grok на Илон Мъск

          Европейската комисия прекрати производството за установяване на нарушение срещу България, свързано с качеството на въздуха, след като страната предприе ефективни мерки за ограничаване на превишенията на серен диоксид (SO₂), определени в Директивата за качеството на атмосферния въздух (INFR (2009) 2135).

          - Реклама -

          Процедурата беше открита още през 2009 г. с цел България да намали концентрациите на серен диоксид – замърсител, отделян основно от промишлени инсталации, който може да доведе до сериозни дихателни проблеми и да влоши сърдечносъдовите заболявания.

          През юли 2019 г. Комисията сезира Съд на Европейския съюз, а с решение от 12 май 2022 г. съдът потвърди, че пределно допустимите стойности на SO₂ в югоизточния район на страната са били системно превишавани в продължение на години след присъединяването на България към ЕС. В решението се посочваше още, че не са били предприети достатъчно мерки, за да бъде периодът на превишения възможно най-кратък.

          Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София

          След съдебното решение българските власти въведоха редица конкретни мерки за намаляване на емисиите, насочени основно към югоизточната зона, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в страната. През януари 2023 г. бяха приети и изменения в националното законодателство, които предвиждат предаване на данни за качеството на въздуха в реално време.

          Допълнително бяха въведени превантивни действия като засилен контрол, инструкции за незабавно ограничаване на емисиите при регистрирани превишения и мерки при неблагоприятни метеорологични условия.

          Проверените и докладвани от България данни показват, че страната е постигнала пълно съответствие с дневните и почасовите пределно допустими стойности за SO₂ в продължение на три последователни години – 2022, 2023 и 2024 г.

          Именно тези резултати, заедно с предприетите структурни и законодателни промени, са довели Европейската комисия до извода, че България е отговорила по подходящ начин на констатациите на Съда на ЕС от май 2022 г., поради което наказателната процедура е официално прекратена.

          ЕК обяви ново разследване срещу чатбота Grok на Илон Мъск ЕК обяви ново разследване срещу чатбота Grok на Илон Мъск
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Сарафов лично е координирал акцията срещу пиратските сайтове

          Никола Павлов -
          Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е координирал действията на българските институции с представители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания...
          България

          Петият възможен премиер: Силвия Къдрева прие поканата да оглави служебния кабинет

          Екип Евроком -
          Пет са възможните опции за служебен премиер
          Крими

          Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни

          Пола Жекова -
          Подобни проверки продължават с пълна сила
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions