      петък, 30.01.26
          17:58 Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком": Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл" на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА": Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          Политика

          Емануил Йорданов: Изборът на служебен премиер не е предрешен

          Илияна Йотова ще трябва да направи избор между четирима кандидати на ГЕРБ и един на „Продължаваме промяната“ за служебен министър-председател

          30 януари 2026 | 18:53 250
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Илияна Йотова ще трябва да направи избор между четирима кандидати на ГЕРБ и един на „Продължаваме промяната“ за служебен министър-председател. Въпреки това решението ѝ не е предопределено, смята бившият вътрешен министър Емануил Йорданов. Той заяви в интервю за NOVA NEWS, че Йотова е опитен политик, който разполага с необходимите знания и смелост, за да направи самостоятелна преценка.

          По думите му основният проблем на сегашния вариант на т.нар. „домова книга“ е, че голяма част от потенциалните служебни премиери са обвързани с управляващата в момента партия, което поставя под съмнение тяхната неутралност.

          Попитан дали би приел поста служебен вътрешен министър, Йорданов отговори, че по принцип би се съгласил, но уточни, че решението му зависи от редица фактори – кой ще бъде премиер, какъв ще е съставът на кабинета и какви ангажименти ще поеме служебното правителство.

          „Засега не виждам перспектива, а и с мен никой не е разговарял“,

          добави той.

          Според Йорданов Бойко Рашков би бил подходящ избор за служебен министър на вътрешните работи.

          В хода на разговора бившият вътрешен министър се обяви и за свикване на Велико народно събрание и промени в Конституцията, особено в частта за съдебната власт. Той изрази мнение, че е напълно логично главният прокурор да бъде и министър на правосъдието, така че с края на една власт да приключва и мандатът на главния прокурор.

          „С Делян Пеевски и Бойко Борисов съдебна реформа не може да се прави. Тези, които опитаха, катастрофираха“,

          заяви Йорданов, визирайки участието на ПП–ДБ в т.нар. „сглобка“.

          По повод акцията срещу пиратските сайтове Zamunda, Arena и Zelka, предприета от българските власти, Йорданов коментира, че тя е станала възможна след външен натиск от САЩ.

          В заключение той подчерта, че липсата на уважение към закона остава сериозен проблем.

          „Ако не се научим да спазваме законите, няма как да бъдем нормална европейска държава,

          предупреди Емануил Йорданов.

