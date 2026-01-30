НА ЖИВО
      петък, 30.01.26
          Война

          ЕС анонсира край на „сенчестия флот" на Русия

          30 януари 2026 | 08:40
          сенчест флот на Русия
          сенчест флот на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          20-ият пакет от санкции на ЕС има за цел да блокира „сенчестия флот“ на Русия, който позволява на Кремъл да получава приходи от петрол. Това обяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, съобщава Le Monde.

          Той отбеляза, че Франция вече е започнала да противодейства на руски танкери, след като е задържала един в Средиземно море.

          Баро също така отбеляза, че Русия не показва желание за мир. Това, казва той, се доказва от многобройните удари на Русия по украинската гражданска и енергийна инфраструктура.

          „Ето защо продължаваме работата си, за да гарантираме, че 20-ият пакет от санкции срещу Русия е толкова мощен, колкото 18-ият и 19-ият“, обясни министърът.

          На свой ред, както заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след срещата, ЕС планира да одобри нов пакет от антируски санкции на 24 февруари.

          Според нея се предлагат различни варианти, включително пълна забрана на морските услуги, както и енергийни санкции и ограничения върху минералните торове. Тя обаче посочи, че е преждевременно да се говори за споразумение между държавите-членки на ЕС относно съдържанието на пакета.

          „Днес проведохме много дискусии – и сега продължаваме да работим по това“, разясни тя пред репортери.

