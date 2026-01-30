България продължава да заема последното място в Европейския съюз по размер на минималната работна заплата, показват най-актуалните данни на европейската статистическа служба Евростат към 1 януари 2026 година. Според официалната статистика, минималното възнаграждение у нас възлиза на 620 евро, което контрастира рязко с първенеца в класацията – Люксембург, където работещите получават минимум 2 704 евро месечно.

- Реклама -

Към началото на 2026 година 22 от общо 27 държави членки на ЕС прилагат национална минимална работна заплата. Изключенията, които нямат такава фиксирана на държавно ниво, са Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция, където заплащането се договаря предимно чрез колективни трудови договори.

Анализът на данните разпределя държавите в три основни групи според размера на възнагражденията. В първата група, където минималната заплата е под 1 000 евро, попадат осем държави. Най-ниска е в България с 620 евро, следвана от Латвия (780 евро), Румъния (795 евро) и Унгария (838 евро). Списъкът в тази категория се допълва от Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

Втората група обхваща осем държави с възнаграждения между 1 000 и 1 500 евро. Тук попадат съседна Гърция (1 027 евро), Хърватия (1 050 евро) и Португалия (1 073 евро). По-напред в тази група са Кипър (1 088 евро), Полша (1 139 евро), Литва (1 153 евро) и Словения (1 278 евро), като най-високо в този сегмент е Испания с 1 381 евро.

Най-високият стандарт е в шестте държави, където минималната заплата надхвърля 1 500 евро. Франция води тази група с 1 823 евро, следвана от Белгия (2 112 евро), Нидерландия (2 295 евро) и Германия (2 343 евро). Челната двойка се оформя от Ирландия с 2 391 евро и абсолютния лидер Люксембург с 2 704 евро.

Статистиката разкрива сериозна диспропорция – най-високата минимална заплата в Общността е 4,4 пъти по-висока от най-ниската (тази в България). Експертите от Евростат обаче уточняват, че различията стават значително по-малки, когато се вземат предвид разликите в равнищата на цените в отделните страни и покупателната способност.

На фона на европейската статистика, данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) очертават тревожна картина за реалната издръжка на живота у нас. Според информация за четвъртото тримесечие на 2025 година, представена на пресконференция на 29 януари, необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1562 лева, което се равнява на 799 евро. Това показва, че минималната заплата в страната все още е значително под прага, необходим за нормален живот според синдикалните разчети.