Финални дни на българския лев! Еврото става официална валута от 1 февруари

Изтичат финалните дни на българския лев.

Утре е последният ден, в който левът ще бъде официално разплащателно средство у нас.

От 1 февруари плащанията ще стават само в евро.

Етикетите в двете валути в търговските обекти обаче ще виждаме обаче още няколко месеца.

Въпреки законовите разпореждания, търговци отказват вече да приемат български монети, обяснявайки, че не могат да ходят до банките да ги обменят. Особено категоричен отказ има от търговци за приемане на монетите от 1,2,5 стотинки.

„Няма да си развалям спокойствието да ги броя и да ходя до банката“, каза продавачка в столичен магазин.

Припомняме ви, че обмяната на левове в евро до края на юни е без такси в клоновете на търговските банки и пощите, а на касите на Българската народна банка услугата ще се извършва безплатно и безсрочно.