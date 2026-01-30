НА ЖИВО
          Георги Иванов: Имиджът на българските съдии става по-чист

          Президентът на БФС присъства на специална церемония, където бяха отличени най-добрите български рефери за миналата година

          30 януари 2026 | 13:12
          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Българския футболен съюз – Георги Иванов, присъства на церемонията на Асоциацията на съдиите по футбол, по време на която бяха отличени най-добрите български рефери за 2025 година.

          Иванов подчерта, че след поемането на ръководството централата е започнал процес по възстановяване на доверието и подобряване на имиджа на родното съдийство. Той смята, че работата му вече дава резултат. 

          „Още от началото на мандата ми основната ми цел е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитетът се изгражда цял живот, а може да бъде загубен за минута. Пожелавам ви да поддържате това ниво, така че всички да казват, че българското съдийство се е променило. Имиджът започва да се изчиства“, заяви Георги Иванов.

