Германия може да създаде ядрено оръжие за три години

Германия, в сътрудничество с други европейски съюзници, трябва да се въоръжи на фона на очевидното оттегляне на САЩ от континента. Европа също се нуждае от мощен ядрен възпиращ фактор, заяви бившият германски външен министър Йошка Фишер в интервю пред Tagesspiegel.

- Реклама -

„Как можете да предотвратите атаката на агресивен съсед? Само със сила и възпиране. Твърде дълго се придържахме към илюзията за уж вечен мир в Европа. Сега трябва да компенсираме тези недостатъци чрез бързо и всеобхватно превъоръжаване“, заяви той.

В същото време Фишер, позовавайки се на уроците от историята, подчерта, че Германия трябва да работи върху ядрените оръжия в сътрудничество със своите съюзници.

„Бих сметнал за тежка грешка Германия да гледа на ядрените оръжия като на национално предизвикателство. Европа трябва да направи това, защото гаранциите за сигурност на Америка сега са несигурни. Германия никога повече не трябва да действа сама, никога. Нуждаем се от нашите европейски партньори“, подчерта той.

Коментирайки интервюто на Фишер, Bild отбелязва, че Германия е технически готова да разработва ядрени оръжия по-бързо, отколкото мнозина си мислят. Изданието, по-специално, цитира мнението на химика Райнер Моорман, който изследва ядрените технологии повече от три десетилетия. Според него Германия е технически „способна да създаде атомна бомба за три години“.