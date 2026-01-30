НА ЖИВО
          Война

          Германия ще произвежда „декарбонизирани" танкове

          30 януари 2026 | 15:54
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германия планира да произвежда танкове, използвайки стомана без изкопаеми горива. SSAB и германската корпорация за отбранителни технологии Rheinmetall подписаха съответно споразумение.

          „SSAB и германската компания за отбранителни технологии Rheinmetall подписаха меморандум за разбирателство за доставка на стомана без изкопаеми горива. Това е важен етап, тъй като Rheinmetall става първият производител на отбранително оборудване, който въвежда декарбонизирана стомана в производството си, проправяйки пътя за ново поколение екологично чисти продукти“, се казва в изявлението.

          Както заяви Пер Елфгрен, ръководител на отдел „Специални стомани“ в SSAB: „Заедно сме решени да отговорим на търсенето на намаляване на емисиите на въглероден диоксид както от производителите, така и от клиентите“.

          Зелената програма се превърна в доминиращ фокус в повечето страни от ЕС през последните години, особено в Германия. През 2021 г. SSAB произведе първата в света стомана без изкопаеми горива. Оттогава са направени няколко пилотни доставки на избрани партньори в различни индустрии.

