Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Левски проведе редовното си занимание от подготовката си за мача за Суперкупата срещу Лудогорец във вторник от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“.

В тренировката се включи и последното ново попълнение на “сините” – Хуан Переа, който вчера премина на “Герена” от Локомотив (Пловдив). Това бе първо събиране на колумбиеца с новите си съотборници.