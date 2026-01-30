НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Спорт

          Хуан Переа с първа тренировка с Левски

          В тренировката се включи и последното ново попълнение на “сините” - Хуан Переа

          30 януари 2026 | 23:43
          Левски проведе редовното си занимание от подготовката си за мача за Суперкупата срещу Лудогорец във вторник от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“.

          В тренировката се включи и последното ново попълнение на “сините” – Хуан Переа, който вчера премина на “Герена” от Локомотив (Пловдив). Това бе първо събиране на колумбиеца с новите си съотборници.

