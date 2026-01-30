НА ЖИВО
      петък, 30.01.26
          Хуан Переа взе легендарен номер

          30 януари 2026 | 11:51
          Левски публикува на официалния си профил във „Фейсбук“ фотографии от първия ден на Хуан Переа на „Герена“. Една от снимките разкрива с кой номер ще играе колумбиецът при „сините“. 

          В четвъртък вечерна клубът представи доскорошния футболист на Локомотив (Пловдив). Переа подписа договор за три години с лидера във временното класиране на efbet  Лига.

          На разпространените кадри нападателят позира със син и бял екип. Именно на изображението с резервната екипировка се вижда, че на гащетата на Переа стои легендарния за Левски №9.

          Деветката на „Герена“ се свързва с редица успешни нападатели, но най-вече с клубната икона Георги Аспарухов-Гунди.

          Последният футболист, носил №9 в Левски е Алекс Колев, който през лятото премина в китайския Жиюн.

