Технологичният предприемач Илон Мъск направи поредица от смели прогнози по време на първото си участие на Световния икономически форум в Давос, като най-впечатляващото му обещание е свързано с масовото навлизане на хуманоидни роботи в ежедневието. Според милиардера, неговите роботи Optimus ще бъдат достъпни за широката публика още до края на следващата година.

Пред препълнената зала в швейцарския курорт Мъск проведе разговор с Лари Финк, главен изпълнителен директор на инвестиционния гигант BlackRock. Въпреки че в миналото собственикът на Tesla е критикувал форума като „скучна“ сбирка на елити, този път диалогът премина в умерен и конструктивен тон, фокусиран върху бъдещето на технологиите.

Въпреки противоречията около социалната мрежа X и скорошния скандал със създадени от изкуствен интелект изображения, Мъск не беше притиснат с въпроси относно дезинформацията или проблемите с инструмента Grok. Вместо това, фокусът остана върху визията му за роботизирано бъдеще.

Мъск описа свят, в който машините поемат грижата за най-близките ни същества. „Кой не би искал робот, който да наглежда децата ви, да се грижи за домашния любимец… Ако имате робот, който може да се грижи и да защитава възрастен родител, това би било страхотно“, заяви той пред аудиторията.

Графикът за развитие на проекта Optimus изглежда амбициозен. Предприемачът посочи, че още в рамките на настоящата година роботите ще бъдат способни да изпълняват по-сложни задачи. Плановете му предвиждат продажбите за масовия потребител да стартират „до края на следващата година“.

Освен за роботиката, Мъск сподели и вижданията си за скоростта на развитие на изкуствения интелект. Той прогнозира появата на модели, по-умни от отделния човек, в съвсем краткосрочен план – до края на тази или най-късно през следващата година. Погледът му към по-далечното бъдеще е още по-радикален. По думите му „около 2030 или 2031 г., тоест след пет години, AI ще бъде по-умен от цялото човечество, взето заедно“.

Своето изложение в Давос бизнесменът завърши с философска нотка относно нагласата си към бъдещето: „Като цяло смятам, че за качеството на живот е по-добре човек да греши, като е оптимист, отколкото да бъде прав, като е песимист.“