      петък, 30.01.26
          Има четири вида грипни вируси: Лечението на тип А и В е едно и също

          Повечето хора с грип имат висока температура, която се вдига бързо и продължава 3 до 4 дни

          30 януари 2026 | 09:52
          Съществуват четири типа грипни вируси (A, B, C и D). Но двата типа, които най-често причиняват заболяване при хората, са А и В. В началото на грипната епидемия у нас преобладаваше тип А, но с напредването на грипната вълна зачестяват случаите на тип В.

          Симптомите на грип тип В често се смятат за по-леки от причинените от грип тип А. Грип В обаче може да бъде също толкова опасен, колкото и грип А, особено при високорискови групи като хора над 65 г.

          Грип A и B причиняват едни и същи симптоми, така че е невъзможно да се каже коя разновидност засяга даден човек само по симптомите. Кашлицата и болката в гърдите са често срещани. Може да бъдат изпитани и запушен нос, кихане и възпалено гърло, но те са по-рядко срещани от кашлицата.

          При поява на силна болка в гърдите или възникване на проблеми с дишането е необходимо да се потърси медицинска помощ.

          Повечето хора с грип имат висока температура, която се вдига бързо и продължава 3 до 4 дни. Обичайно е да се изпитат главоболие и болки в тялото, които може да бъдат силни.

          Възможно е болният да почувства втрисане и силна умора. Стомашни симптоми като гадене и повръщане са редки и се получават по-често при децата, пише Труд.

          Лечението на грипа е едно и също, независимо с кой от грипните щамове е заразен човек. Поради това не е важно дали симптомите са причинени от грип B или грип A.

          В повечето случаи то включва домашни средства – почивка, прием на течности и придържане към леки храни като пилешка супа. Антивирусните лекарства с рецепта могат да бъдат използвани за лечение и на двата типа грип, ако той е диагностициран в рамките на първите 48 часа от началото на симптомите.

          Това е особено важно за хора с висок риск, като тези над 65 години, бременните или хора с други здравословни проблеми.

