      петък, 30.01.26
          17:58 Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком": Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл" на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА": Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)
          НачалоБългарияПравосъдие

          Историческа победа: България спечели арбитражното дело срещу ЧЕЗ за близо 1 милиард евро

          30 януари 2026 | 21:47
Владимир Висоцки
          Република България постигна решаваща международна победа в защитата на своите икономически и енергийни интереси. Арбитражният трибунал към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон отхвърли всички претенции на чешката компания „ЧЕЗ“ а.с. срещу българската държава. Решението, постановено на 29 януари 2026 г., слага край на близо десетгодишна съдебна битка и спестява на данъкоплатците сума, доближаваща 1 милиард евро.

          Делото, заведено още на 26.07.2016 г. (ICSID Case No. ARB/16/24), целеше да оспори действията на редица български институции, включително Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) и съдебната власт. С окончателното си решение обаче трибуналът потвърди, че държавните органи и регулаторът са действали законосъобразно, защитавайки обществения интерес.

          Претенции за милиарди и разбивка на исковете

          Общият размер на исковете, предявени от ЧЕЗ, възлизаше на внушителните 967 милиона евро. Към тази сума се натрупваше и лихва от 1,9% с годишна капитализация, считано от датата на решението до окончателното изплащане. Чешката компания претендираше, че правата ѝ като чуждестранен инвеститор по Договора за Енергийната харта са били нарушени в три ключови направления.

          Най-голямата част от иска – 733 милиона евро – касаеше инвестициите в електроразпределителното и електроснабдителното дружество. ЧЕЗ твърдеше, че са нарушени „легитимните очаквания“, придобити при приватизацията през 2004 г., и обвиняваше КЕВР в произволно определяне на цените в периода 2004–2018 г. Арбитражът обаче не откри нарушения в действията на регулатора или на българските административни съдилища, пред които решенията са били обжалвани.

          Втората група претенции бе насочена към инвестицията в ТЕЦ „Варна“ на стойност 220 милиона евро. Ищецът настояваше, че България не е изпълнила обещанията за либерализация на пазара и определяне на цените, дадени при приватизацията. Бяха отправени обвинения и към Министерството на енергетиката относно определянето на студения резерв, както и към КЕВР за ценовите решения между 2006 и 2014 г. И тези аргументи бяха отхвърлени от трибунала.

          Третата претенция, в размер на 14 милиона евро, бе свързана с електроцентралата на био маса „Бара“. ЧЕЗ обвиняваше държавата в необоснована промяна на режима за насърчаване на възобновяеми източници, довела до загуба на инвестицията. Съдът във Вашингтон не уважи и този иск.

          Значение на победата за българските потребители

          Това решение е третият пореден голям успех за България в серията от дела, заведени от големите енергийни дружества – „ЕВН“ АГ, „Енерго-про“ а.с. и „ЧЕЗ“ а.с. Общият материален интерес по трите дела възлизаше на приблизително 2 милиарда евро.

          От Министерството на финансите подчертават, че значението на този успех надхвърля простото спестяване на сумата по иска. Загубата на което и да е от тези дела би създала опасен прецедент, налагащ промяна в методиката за определяне на цените на електроенергията. Това неизбежно би довело до тяхното значително повишаване за крайните потребители и бизнеса в България. Спечелването на делото гарантира запазване на регулаторната независимост и защитава социалната поносимост на енергийните цени.

          

          Политика

          Румен Радев: Чужди са ми всякакви месиански идеи, но ще разговарям с всеки за правосъдна реформа

          Телевизия Евроком -
          Румен Радев категорично отхвърли възможността да влиза в политическия живот с амбиция за еднолична власт или ролята на национален спасител. В обширен коментар относно...
          Политика

          Румен Радев пред „Панорама“: Влизам в политиката, за да демонтирам олигархичния модел

          Телевизия Евроком -
          Румен Радев обяви официално навлизането си в парламентарната политика в ексклузивно интервю за предаването "Панорама" по БНТ. След девет години начело на държавата, той...
          Общество

          Сняг, виелици и леден вятър връхлитат страната: НИМХ предупреждава за рязко застудяване

          Владимир Висоцки -
          Значителна промяна на времето и завръщане на истинската зима се очакват през почивните дни. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прогнозират валежи...
