Република България постигна решаваща международна победа в защитата на своите икономически и енергийни интереси. Арбитражният трибунал към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон отхвърли всички претенции на чешката компания „ЧЕЗ“ а.с. срещу българската държава. Решението, постановено на 29 януари 2026 г., слага край на близо десетгодишна съдебна битка и спестява на данъкоплатците сума, доближаваща 1 милиард евро.

Делото, заведено още на 26.07.2016 г. (ICSID Case No. ARB/16/24), целеше да оспори действията на редица български институции, включително Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) и съдебната власт. С окончателното си решение обаче трибуналът потвърди, че държавните органи и регулаторът са действали законосъобразно, защитавайки обществения интерес.

Претенции за милиарди и разбивка на исковете

Общият размер на исковете, предявени от ЧЕЗ, възлизаше на внушителните 967 милиона евро. Към тази сума се натрупваше и лихва от 1,9% с годишна капитализация, считано от датата на решението до окончателното изплащане. Чешката компания претендираше, че правата ѝ като чуждестранен инвеститор по Договора за Енергийната харта са били нарушени в три ключови направления.

Най-голямата част от иска – 733 милиона евро – касаеше инвестициите в електроразпределителното и електроснабдителното дружество. ЧЕЗ твърдеше, че са нарушени „легитимните очаквания“, придобити при приватизацията през 2004 г., и обвиняваше КЕВР в произволно определяне на цените в периода 2004–2018 г. Арбитражът обаче не откри нарушения в действията на регулатора или на българските административни съдилища, пред които решенията са били обжалвани.

Втората група претенции бе насочена към инвестицията в ТЕЦ „Варна“ на стойност 220 милиона евро. Ищецът настояваше, че България не е изпълнила обещанията за либерализация на пазара и определяне на цените, дадени при приватизацията. Бяха отправени обвинения и към Министерството на енергетиката относно определянето на студения резерв, както и към КЕВР за ценовите решения между 2006 и 2014 г. И тези аргументи бяха отхвърлени от трибунала.

Третата претенция, в размер на 14 милиона евро, бе свързана с електроцентралата на био маса „Бара“. ЧЕЗ обвиняваше държавата в необоснована промяна на режима за насърчаване на възобновяеми източници, довела до загуба на инвестицията. Съдът във Вашингтон не уважи и този иск.

Значение на победата за българските потребители

Това решение е третият пореден голям успех за България в серията от дела, заведени от големите енергийни дружества – „ЕВН“ АГ, „Енерго-про“ а.с. и „ЧЕЗ“ а.с. Общият материален интерес по трите дела възлизаше на приблизително 2 милиарда евро.

От Министерството на финансите подчертават, че значението на този успех надхвърля простото спестяване на сумата по иска. Загубата на което и да е от тези дела би създала опасен прецедент, налагащ промяна в методиката за определяне на цените на електроенергията. Това неизбежно би довело до тяхното значително повишаване за крайните потребители и бизнеса в България. Спечелването на делото гарантира запазване на регулаторната независимост и защитава социалната поносимост на енергийните цени.