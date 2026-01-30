София категорично утвърди позицията си на водеща градска дестинация в региона, отбелязвайки рекордна година за туристическия сектор. През изминалата 2025 г. българската столица е регистрирала посещения от близо 1,4 милиона туристи, което представлява ръст от 9% в сравнение с предходния отчетен период. За първи път в историята си градът преминава и психологическата граница от над 3 милиона реализирани нощувки – показател, който свидетелства не само за повишен интерес, но и за трайно удължаване на престоя на гостите.
Тези ключови данни бяха оповестени по време на специализирания форум Sofia Tourism Report 2025. Събитието, организирано от Общинското предприятие (ОП) „Туризъм“, обедини представители на държавните институции, бизнеса, летищния оператор и анализаторски компании, за да се направи пълен обзор на състоянието и перспективите пред сектора.
Профил на туристите и водещи пазари
Анализът на туристопотока показва устойчив интерес от традиционни партньори и нови пазари. Най-многобройни през 2025 г. са били гостите от Италия, Израел и Германия. Стабилен ръст се наблюдава и при посетителите от съседните балкански държави – Турция, Гърция и Румъния. София става все по-популярна дестинация и за туристи от Испания и Франция, което затвърждава имиджа на града като привлекателен център за културен туризъм и бизнес пътувания в Европа.
Синергия между култура и туризъм
Значителна роля за привличането на посетители играят богатият културен календар, фестивалите и съвременната градска среда. По време на откриването на форума заместник-кметът на Столична община Благородна Здравкова акцентира върху структурните промени, целящи по-добра ефективност в управлението на сектора.
„С новата структура на общината ресорите „култура“ и „туризъм“ се обединяват, за да работят в още по-тясна синергия“, заяви Здравкова. Този подход цели да използва потенциала на историческото наследство и модерния културен живот като основен двигател за икономически растеж.
Стратегически партньорства и международна видимост
През 2025 г. ОП „Туризъм“ реализира мащабна кампания за повишаване на международната разпознаваемост на София. Ключов елемент от стратегията бяха партньорствата с авторитетни световни брандове и платформи, сред които:
- Michelin Guide
- Световноизвестният историк Бетани Хюз
- Медии като Wanderlust Magazine
- Туристически платформи като TripAdvisor, Skyscanner, eSky и Lastminute.com
- Авиокомпании като Wizz Air и Transavia
В допълнение към дигиталното присъствие, градът бе домакин на редица опознавателни турове за чуждестранни журналисти и инфлуенсъри, които представиха атмосферата на София пред нови аудитории по автентичен начин.