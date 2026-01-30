ISW: Енергийното примирие с Украйна е много изгодно за Русия

Според анализатори от Института за изследване на войната (ISW), потенциалният едноседмичен мораториум върху руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп, не е съществена отстъпка от страна на Москва, предава УНИАН.

Подобен мораториум върху удари с голям обсег обаче би могъл да бъде от полза за Русия, ако и двете страни участват, отбелязват анализаторите.

„Руските сили ще могат да складират дронове и ракети, които могат да използват за извършване на мащабни комбинирани удари в бъдеще, докато Украйна ще прекрати ударите си срещу руската енергийна инфраструктура“, обясняват те.

Анализаторите посочват, че Русия продължава да отхвърля дългосрочно прекратяване на огъня и преди това е предлагала подобни краткосрочни мораториуми, за да демонстрира своите добросъвестни намерения, като едновременно с това отхвърля призивите от Украйна и САЩ за по-дълъг или постоянен мораториум върху ударите срещу гражданска инфраструктура.

Един Z-блогър твърди, че прекратяването на огъня е само временно, добавяйки, че мораториумът върху атаките срещу енергийни съоръжения е свързан със следващия кръг от преговори между Украйна и Русия в Абу Даби, за които се твърди, че са насрочени за 1 февруари.

Други руски военни блогъри критикуваха мораториума върху ударите и изразиха облекчение, че е толкова кратък. Те също така твърдяха, че ако Русия направи отстъпки „в някакъв момент“, Кремъл ще използва тези отстъпки, за да постигне целите си.