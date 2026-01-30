ISW: Енергийното примирие с Украйна е много изгодно за Русия

30 януари 2026 | 10:50
Според анализатори от Института за изследване на войната (ISW), потенциалният едноседмичен мораториум върху руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп, не е съществена отстъпка от страна на Москва, предава УНИАН.
Подобен мораториум върху удари с голям обсег обаче би могъл да бъде от полза за Русия, ако и двете страни участват, отбелязват анализаторите.
„Руските сили ще могат да складират дронове и ракети, които могат да използват за извършване на мащабни комбинирани удари в бъдеще, докато Украйна ще прекрати ударите си срещу руската енергийна инфраструктура“, обясняват те.
Анализаторите посочват, че Русия продължава да отхвърля дългосрочно прекратяване на огъня и преди това е предлагала подобни краткосрочни мораториуми, за да демонстрира своите добросъвестни намерения, като едновременно с това отхвърля призивите от Украйна и САЩ за по-дълъг или постоянен мораториум върху ударите срещу гражданска инфраструктура.
Един Z-блогър твърди, че прекратяването на огъня е само временно, добавяйки, че мораториумът върху атаките срещу енергийни съоръжения е свързан със следващия кръг от преговори между Украйна и Русия в Абу Даби, за които се твърди, че са насрочени за 1 февруари.
Други руски военни блогъри критикуваха мораториума върху ударите и изразиха облекчение, че е толкова кратък. Те също така твърдяха, че ако Русия направи отстъпки „в някакъв момент“, Кремъл ще използва тези отстъпки, за да постигне целите си.
- Реклама -
