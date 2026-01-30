Ивайло Илиев: Вървим към избори на 19 април

Основните подозрения в момента са, че това забавяне ще даде възможност на президента Румен Радев да оформи своя партиен и политически проект.

Това заяви пред БНР политологът Ивайло Илиев.

Той напомни, че идеята на протеста е била за бързи предсрочни избори, но се стигна до забавяне. Вървим към избори на 19 април, посочи той.

„Нещо, което предполагам, че явно е било договорено. Виждаме, че президентът Йотова съвсем не бърза с процедурата по избор на служебен кабинет„.

Ивайло Илиев подчерта, че има нов момент в битката на политическите разкази:

„Започва – къде скрито, къде явно, да се трупа едно очакване премиерът да се превърне в потенциална мишена към партията, с която е свързан. Ясно е, че и двамата души, към които има такива очаквания, са ярко партийно оцветени. Дали Йотова няма да вземе предвид това и да заложи на някой друг вариант, трети?„.

Според него ГЕРБ едва ли биха искали Димитър Главчев пак да бъде служебен премиер, защото отново всичко в кампанията ще им бъде приписвано. Пък и очакванията за честен изборен процес ще се сведат до дъното, добави политологът.

Не следва и ПП-ДБ така пламенно да се надяват изборът да се спре на Андрей Гюров, отбеляза Ивайло Илиев. И обясни:

„Ако на него му бъде натресен един прекърпен Изборен кодекс, нямайте съмнение как цялата амбразура на свалената власт ще се обърне именно към ПП-ДБ и кампанията им изключително много ще пострада от това„.

Според него е преодоляна потенциална конституционна криза след двата положителни отговора на Андрей Гюров и Мария Филипова. По думите му казусът с Гюров е доста сложен от юридическа гледна точка. Заявката на Филипова пък той я разчита като провокация:

„Едва ли някой имаше съмнения, че тя няма да приеме поста на служебен премиер“.

Политологът коментира и изборните промени и ограничаването на секциите в страните извън ЕС:

„Това беше предложение на „Възраждане“. Цялото това приобщаване на формацията на Костадинов го разчитам като поредния хаотичен опит за сглобяване на някакви тематични мнозинства в един НС с изчерпана легитимност, с участието на някакви отломки на управляващото мнозинство. В крайна сметка без реални действия в посока на повишаване на доверието в изборния процес, което е на критичното дъно“.

По думите му очевидно, зад техническите проблеми, които произтичат от такава промяна, се крие някакъв опит за повлияване на изборните резултати.

Според него сглобяването на тематични мнозинства е „бездънна яма“.

„Там се сглобяват едни много конюнктурни интереси с много краткосрочни виждания„, подчерта той.

На ход са нови опити за законови безобразия в 12 без 5, смята Илиев. Според него никаква отговорност не се носи впоследствие за прилагането на едни прекърпени изборни промени в последния момент.