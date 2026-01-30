НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Израел отваря граничния пункт „Рафах“

          30 януари 2026 | 15:56 110
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Израел обяви днес, че ще възобнови работата на граничния пункт „Рафах“ между Газа и Египет в двете посоки, считано от неделя, 1 февруари, като ще бъде разрешено ограничено движение.

          Милорад Додик поиска от Нетаняху подкрепа за „връщане към Дейтън“ и възстановяване на армията на Република Сръбска Милорад Додик поиска от Нетаняху подкрепа за „връщане към Дейтън“ и възстановяване на армията на Република Сръбска


          По данни на израелската армия, мярката е част от споразумението за прекратяване на огъня в обсадената Ивица Газа. В официално изявление се посочва, че в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня и по разпореждане на политическото ръководство граничният пункт „Рафах“ ще бъде отворен тази неделя в двете посоки само за ограничено движение на хора.


          От армията уточняват, че влизането и излизането от Газа през пункта ще става в координация с Египет и ще подлежи на предварително одобрение от Израел. Процесът ще се осъществява под наблюдението на мисия на Европейски съюз.

          ОФИЦИАЛНО: Нетаняху обяви, че Израел си е върнал тялото и на последния заложник ОФИЦИАЛНО: Нетаняху обяви, че Израел си е върнал тялото и на последния заложник


          Повторното отваряне на „Рафах“ ще даде възможност и за завръщането на жители, напуснали Газа по време на войната, след съгласуване с Египет и израелско одобрение по линия на сигурността, допълват от израелската страна.


          Към момента няма официална реакция от палестинските или египетските власти, предаде Анадолската агенция.

