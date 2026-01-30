„Калашников“ представя линия граждански дронове

Руският концерн „Калашников“ ще представи линия от собствени граждански дронове на изложението Drontech, което ще се проведе за първи път в Москва на 4-5 февруари като част от Руско национално изложение и форум на гражданската авиационна инфраструктура (НАИС). Компанията обяви това в своя Telegram канал, предава ТАСС.

„Концернът „Калашников“ ще представи гама от своите граждански безпилотни летателни апарати на изложението Drontech за безпилотни, автономни и роботизирани системи, което ще се проведе за първи път в Москва на 4-5 февруари като част от Руско национално изложение и форум на гражданската авиационна инфраструктура (НАИС). Сред експонатите ще бъдат уникалните малки безпилотни летателни апарати тип хеликоптер „Голиат“ и „Каракурт“, безпилотните летателни апарати с вертикално излитане и кацане „Легионер“ и „Алфа-Е“, както и най-популярният безпилотник в зоната на СВО СКАТ 350М“, се казва в изявлението.

Всички устройства са предназначени за дневно/нощно въздушно наблюдение с различни нива на детайлност на данните. Те са способни да анализират състоянието на горивната и енергийна инфраструктура, транспортната инфраструктура, електропроводите, градското развитие, горите и земеделските земи. Те са ефективни и в предотвратяването на терористични заплахи, провеждането на операции по търсене и спасяване и провеждането на разследващи операции.