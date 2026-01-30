Караджов: Ключов приоритет ни е „Дунав мост“ 3

България, Гърция и Румъния ще действат в пълен синхрон при планирането, проектирането, издаването на разрешения за строеж и самото изграждане на инфраструктурата по направлението Север – Юг, така че коридорът да заработи без прекъсвания, забавяния и бюрократични спънки. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, който представи началото на практическата работа по меморандума за сътрудничество за коридора Черно море – Егейско море.

Меморандумът между трите държави беше подписан през декември 2025 г. в Брюксел, с подкрепата на еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.

Като ключов приоритет Караджов открои бързото завършване на третия мост над река Дунав между Русе и Гюргево.

„Това е ключов проект не само за България, но и за успеха на целия коридор“, подчерта Караджов.

По думите му целта е проектът за новия мост да влезе в реална подготвителна фаза, с ясно разписани стъпки за изпълнение. Днес в София ще бъдат обсъдени и допълнителни нови мостове по Дунав.

Караджов напомни, че за 72 години по 470-километровата водна граница между България и Румъния са изградени само два моста, докато средно в Европейския съюз има по един мост на всеки 17,6 километра.

Друг важен акцент в проекта е укрепването и разширяването на фериботните връзки, които да допълват сухопътната инфраструктура.

Вицепремиерът посочи и железопътната ос Атина – Солун – Промахон – Кулата – София – Видин – Калафат – Крайова – Букурещ като стратегическа и икономическа цел, която ще засили търговските потоци, мобилността и регионалната свързаност в Югоизточна Европа.