      петък, 30.01.26
          Караджов: Ключов приоритет ни е „Дунав мост“ 3

          Караджов напомни, че за 72 години по 470-километровата водна граница между България и Румъния са изградени само два моста, докато средно в Европейския съюз има по един мост на всеки 17,6 километра

          30 януари 2026 | 10:15
          България, Гърция и Румъния ще действат в пълен синхрон при планирането, проектирането, издаването на разрешения за строеж и самото изграждане на инфраструктурата по направлението Север – Юг, така че коридорът да заработи без прекъсвания, забавяния и бюрократични спънки. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, който представи началото на практическата работа по меморандума за сътрудничество за коридора Черно море – Егейско море.

          Меморандумът между трите държави беше подписан през декември 2025 г. в Брюксел, с подкрепата на еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.

          Ще има ли нов мост над Дунав при Русе Ще има ли нов мост над Дунав при Русе

          Като ключов приоритет Караджов открои бързото завършване на третия мост над река Дунав между Русе и Гюргево.

          „Това е ключов проект не само за България, но и за успеха на целия коридор“, подчерта Караджов.

          По думите му целта е проектът за новия мост да влезе в реална подготвителна фаза, с ясно разписани стъпки за изпълнение. Днес в София ще бъдат обсъдени и допълнителни нови мостове по Дунав.

          Караджов напомни, че за 72 години по 470-километровата водна граница между България и Румъния са изградени само два моста, докато средно в Европейския съюз има по един мост на всеки 17,6 километра.

          Друг важен акцент в проекта е укрепването и разширяването на фериботните връзки, които да допълват сухопътната инфраструктура.

          Вицепремиерът посочи и железопътната ос Атина – Солун – Промахон – Кулата – София – Видин – Калафат – Крайова – Букурещ като стратегическа и икономическа цел, която ще засили търговските потоци, мобилността и регионалната свързаност в Югоизточна Европа.

          Министър Караджов пред Евроком: Концесионерът на Летище София дължи над 40 млн. евро, държавата стартира три магистрални концесии Министър Караджов пред Евроком: Концесионерът на Летище София дължи над 40 млн. евро, държавата стартира три магистрални концесии

