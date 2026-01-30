НА ЖИВО
          Кая Калас: Ще стана много умна (ВИДЕО)

          Калас допълни, че списъкът с книгите, които вече е прочела, е „доста дълъг“

          30 януари 2026 | 13:28
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас разказа, че чете много книги и изрази надежда, че това ще я направи „много умна“. Коментарът ѝ беше направен по време на пресконференция след срещата на външните министри на ЕС в Брюксел, съобщава „Гласове“. Видео от изказването беше публикувано от Reuters в YouTube.

          „Няма да ви кажа какво точно чета в момента, но то е свързано с историята на различни региони. Така че, когато приключа с тази работа, ще стана много умна“, заяви Калас.

          Тя направи този коментар в отговор на предложение от журналист да ѝ подари книга за историята на Сирия, написана от бившия президент на Иракски Кюрдистан Масуд Барзани. Калас допълни, че списъкът с книгите, които вече е прочела, е „доста дълъг“.

          Изказването ѝ идва на фона на поредица от публични гафове и остри реакции към нейни думи през последните месеци. Преди около две седмици Калас обърка двама германски политици, след като публикува в Instagram снимка с председателя на комисията по външни работи на Бундестага Армин Лашет, но написа, че е с министъра на отбраната Борис Писториус. По-късно публикацията беше изтрита.

          Кая Калас: Членство на Украйна в НАТО повече не се обсъжда Кая Калас: Членство на Украйна в НАТО повече не се обсъжда

          Миналата есен Калас предизвика полемика с твърдението си, че „през последните 100 години Русия е нападнала повече от 19 държави, някои от тях по три-четири пъти, а нито една от тези държави не е нападала Русия“. В отговор помощникът на руския президент Владимир Медински заяви иронично, че дъщерята на бивш член на КПСС и деятел на Естонската ССР е направила „цяла поредица от големи научни открития във военната история“.

          Критики дойдоха и от руското външно министерство. Официалният му представител Мария Захарова през септември миналата година нарече Калас „критично неграмотна“ заради нейни разсъждения, че Китай е силен в технологиите, но слаб в социалните науки, докато Русия е „свръхсилна в социалните науки, но изобщо не добра в технологиите“.

