Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) взе окончателно решение относно ценовите нива на синьото гориво за предстоящия месец. Регулаторът утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 32,30 евро/MWh (63,17 лв./MWh). В тази сума не са включени разходите за достъп, пренос, акциз и ДДС.

По утвърдените тарифи общественият доставчик „Булгаргаз“ ще реализира количествата синьо гориво към крайните снабдители и топлофикационните дружества в страната. Новата стойност бележи повишение с 3,69% спрямо нивата през януари. Въпреки това от регулатора уточняват, че реалното увеличение за повечето битови потребители ще бъде ограничено до около 2%.

За да се постигне тази цена, КЕВР е предприела конкретни корективни мерки по отношение на първоначалното заявление на „Булгаргаз“. Енергийният регулатор е изключил част от количествата, договорени по двустранни контракти, тъй като тяхното включване би довело до по-сериозно поскъпване за крайните потребители. Целта на тази намеса е да се защити интереса на регулирания пазар и да се предотврати смесването му със свободния пазар.

В следствие на установените практики, комисията стартира и процедура по промяна на подзаконовата нормативна уредба, касаеща формирането на цените на природния газ.

Анализът на данните показва благоприятна дългосрочна тенденция въпреки месечното увеличение. Утвърдената цена за февруари 2026 г. остава с близо 25% по-ниска спрямо същия период на предходната 2025 г. Съпоставката с февруари 2024 г. също отчита спад от около 12%. Пълното решение предстои да бъде публикувано на официалната интернет страница на регулатора.