Китайски изследователи постигнаха значим напредък в разгадаването на една от най-големите мистерии на съвременната физика, създавайки първата в света квантова сензорна мрежа, предназначена за откриване на тъмна материя. Новината беше съобщена от агенция Синхуа, като проектът цели да хвърли светлина върху невидимата субстанция, която съставлява близо 27% от нашата Вселена.

Тъмната материя остава неуловима за традиционните методи на наблюдение, тъй като не взаимодейства със светлината и оказва влияние върху космоса единствено чрез гравитацията. Амбицията на учените е чрез новата технология буквално „да чуят“ леките докосвания на хипотетични частици, известни като аксиони, които се считат за потенциални градивни елементи на тази загадъчна материя.

За реализирането на този мащабен експеримент екипът е разположил пет свръхчувствителни сензора, обединени в обща система. Тази мрежа свързва лаборатории в градовете Хъфей и Ханчжоу, покривайки разстояние от над 300 километра. Ключовото предимство на разпределената система е способността ѝ да филтрира фалшивите сигнали – за достоверни се считат само онези събития, които се регистрират едновременно на различните локации.

Внедрените квантови технологии позволяват значително усилване на слабите сигнали и удължават времето за тяхното засичане. Това дава на физиците безпрецедентна възможност „да слушат“ Вселената с прецизност, непостижима до този момент.

Според данните, публикувани от Синхуа, през първите два месеца на активни наблюдения екипът все още не е успял да фиксира окончателен контакт с тъмната материя. Въпреки това експериментът е постигнал важен научен резултат, установявайки най-точните досега граници за възможното взаимодействие на аксионите с атомите.

Плановете за развитие на проекта са мащабни. Авторите на изследването предвиждат разширяване на мрежата в глобален мащаб и дори извеждане на сензори в Космоса. Подобно разрастване би могло да промени коренно начина, по който разбираме скритата структура на Вселената и фундаменталните закони, които я управляват.