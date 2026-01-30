НА ЖИВО
          Война

          Кметът на Лвов предупреди жителите на града да се готвят за извънредно положение

          30 януари 2026 | 10:58
          В Лвов е въведен режим на подготовка за извънредно положение, обяви кметът на главния град в Западна Украйна Андрий Садовий. „Всички комунални служби знаят какво да правят, но е важно жителите на града също да са подготвени“, написа той в Telegram.

          Кметът призова жителите да подготвят подслони и да се запасят с храна, вода и лекарства. Той заяви, че обявяването на извънредно положение се дължи отчасти на неблагоприятни метеорологични условия.

          Масови, многочасови прекъсвания на електрозахранването започнаха миналия октомври поради неизправни комунални системи. Това доведе до обявяването на извънредно положение в Украйна в средата на януари.

          По-специално, жителите на Киев останаха без ток в продължение на много дни поради продължителни прекъсвания. Кметът Виталий Кличко нарече ситуацията с електрозахранването и водоснабдяването критична. Той също така многократно призова хората да напуснат града, ако е възможно. Ден преди това главният изпълнителен директор на „Укренерго“ Виталий Зайченко обяви сериозен недостиг на капацитет в енергийната система, който не може да бъде преодолян.

